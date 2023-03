Il mercato dell'auto continua a vivere un momento positivo in Italia. Dopo un inizio anno positivo infatti anche febbraio 2023 ha registrato il segno "+" nelle immatricolazioni di auto nuove grazie a 130.365 immatricolazioni, pari al 17,5% in più rispetto allo stesso mese del 2022.

Il primo bimestre del 2023 si chiude con 258.689 auto nuove vendute: +18,2% rispetto alle 218.768 di gennaio-febbraio 2022. Buona parte del merito va al parziale ripristino delle forniture da parte delle Case, con le linee di produzione ormai quasi tutte a regime.

Auto nuove febbraio 2023: le alimentazioni più vendute

Detto della crescita guardiamo a come sono suddivide le auto nuove a seconda delle alimentazioni. La benzina rimane quella preferita con il 26,1% di quota di mercato mentre il diesel segue con il 19,2%. Valori in linea con quelli registrati a gennaio 2023.

Stesso discorso per il Gpl a rappresentare il 10,1% delle auto nuove vendute e per il metano, ridotto allo 0,2%, percentuale ormai quasi insignificante per via dell'incontrollato aumento die prezzi del rifornimento.

Le auto ibride rimangono regine del mercato con una quota cumulativa del 36,5% suddivisa al 9,8% per le full hybrid e al 26,7% per le mild hybrid.

Infine gli incentivi auto 2023 continuano a non spingere le vendite di auto plug-in ed elettriche: le prima a febbraio 2023 hanno rappresentato il 4,2% del venduto, le elettriche appena il 3,7%.

Le auto a benzina più vendute a febbraio 2023

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc (2.472) Citroen C3 (2.153) Volkswagen T-Cross (1.821) Volkswagen Polo (1.573) Opel Corsa (1.376) Dacia Sandero (1.123) Toyota Aygo X (1.114) Jeep Renegade (999) Fiat 500X (968) Kia Picanto (945)

Le auto diesel più vendute a febbraio 2023

Peugeot 3008

Peugeot 3008(1.814) Jeep Renegade (1.659) Volkswagen T-Roc (1.225) Fiat 500X (1.196) Volkswagen Tiguan (1.176) Dacia Duster (1.028) Citroen C3 (955) Jeep Compass (892) Audi Q3 (866) Opel Corsa (865)

Le auto Gpl più vendute a febbraio 2023

Dacia Sandero

Dacia Sandero (3.450) DR 5.0 (1.722) Dacia Duster (1.576) Renault Captur (1.464) Renault Clio (944) DR 4.0 (523) Dacia Jogger (500) Evo 3 (385) Fiat 500 (367) Kia Stonic (319)

Le auto a metano più vendute a febbraio 2023

Seat Ibiza

Seat Ibiza (58) Seat Leon (53) Seat Arona (37) Volkswagen Polo (27) Skoda Octavia (25) Volkswagen Golf (22) Lancia Ypsilon (9) Skoda Kamiq (8) Audi A3 (6) Fiat Panda (5)

Le auto ibride più vendute a febbraio 2023

Fiat Panda

Fiat Panda (7.603) Toyota Yaris Cross (3.469) Fiat 500 (3.295) Ford Puma (2.522) Lancia Ypsilon (2.169) Nissan Qashqai (2.158) Ford Focus (2.016) Hyundai Tucson (1.458) Toyota C-HR (1.283) Kia Sportage (1.135)

Le auto plug-in più vendute a febbraio 2023

Jeep Compass

Jeep Compass (617) Ford Kuga (537) Jeep Renegade (463) Lynk&Co 01 (422) Volvo XC40 (301) Mazda CX-60 (186) Alfa Romeo Tonale (167) Cupra Formentor (160) Peugeot 3008 (144) Range Rover Evoque (141)

Le auto elettriche più vendute a febbraio 2023

Tesla Model Y