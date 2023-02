Solo auto a zero emissioni in Europa? Sì, ma nessuna corsa e niente “all-in” sull’elettrico. Ci provano Italia e Germania, presenti a Stoccolma con i ministri Matteo Salvini e Michael Theurer per partecipare al Consiglio informale su Trasporti ed Energia dell’Unione europea.

Se l’obiettivo del nostro Governo è convincere l’Ue a rallentare sulla transizione, Berlino si muove per far riscrivere il futuro stop ai motori benzina e diesel dando più spazio ai carburanti alternativi, considerati sostenibili dal punto di vista ambientale e compatibili con le vetture oggi su strada, salve forse piccole modifiche.

“Serve più tempo”

“Un fattore determinante è il tempo – spiega Salvini durante il faccia a faccia con i colleghi europei, durato circa due ore –. Sul target finale siamo tutti d’accordo, ma correre eccessivamente rischia di produrre l’effetto contrario”.

Il ministro Salvini al tavolo con i colleghi Ue

“La transizione in cui tutti crediamo – continua il vicepremier – va incentivata e accompagnata”. Secondo il ministro, “il diritto alla mobilità va garantito a tutti” e bisogna pensare a chi non può permettersi di acquistare un’auto elettrica.

“Ambiente più pulito sì, ma senza far perdere il lavoro a milioni di persone. Va bene la transizione, ma senza mettersi mani e piedi in braccio alla Cina. Solo elettrico significa un enorme regalo alla Cina e perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro. La transizione ecologica va accompagnata senza multe e divieti. Mettere fuori legge le auto a benzina e diesel fra pochi anni è una follia, che non aiuta l'ambiente e arricchisce la Cina”, conclude Salvini.

Anche idrogeno ed e-fuels

Sulla stessa linea è Theurer, che ricorda: “La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta sulle modalità di utilizzo degli e-fuels (e dei biocarburanti, ndr), o comunque sull’uso dei motori a combustione alimentati con carburanti climaticamente neutri”.

Il riferimento è alla clausola di salvaguardia al 2026. Si tratta della possibilità che l’esecutivo di Bruxelles riveda il pacchetto Fit for 55 se, da qui ai prossimi 3 anni, e-fuels e biocarburanti avranno fatto progressi tecnologici tali da azzerare davvero le emissioni di CO2.

Ma la Germania, insieme ad altri Stati Ue – compresa l’Italia –, punta a qualcosa di più. L’appuntamento potrebbe essere la formalizzazione dell’accordo sul phase-out raggiunto dal Consiglio dell’Unione europea con l’Europarlamento.

“Abbiamo bisogno di idrogeno ed e-fuels – sostiene Theurer –, soprattutto nei veicoli pesanti e nel trasporto su gomma”. Questo non significa però che le auto elettriche non siano “una strada da percorrere”. La posizione sembra quindi chiara: sì alle vetture a batteria, ma solo se accompagnate da altre soluzioni. E l’asse con l’Italia è pronto.