Nessuna tregua all’Europa sui dossier che riguardano l’auto. Parola di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), che interviene a margine dell’evento Federmanager per commentare le decisioni di Bruxelles su Euro 7 e stop a benzina e diesel dal 2035.

“Siamo impegnati perché nei prossimi mesi ci sia un approccio più pragmatico da parte dell’Ue”, promette Urso. Ma nei progetti del ministro c’è molto altro: un piano per difendere i veicoli “made in Italy”, in risposta alle politiche protezionistiche di Stati Uniti e Cina.

“Favorire la produzione nazionale”

“Dobbiamo tutelare la nostra produzione – avverte Urso –. Su questo ho aperto un tavolo anche con Stellantis, per confrontarmi con tutto il settore. I dati dicono che la maggior parte degli incentivi sono andati ad auto Stellantis, ma soprattutto realizzate all’estero”.

“Perciò – arriva al dunque – stiamo valutando come realizzare, fin da subito, degli incentivi che, di fatto e in qualche misura, favoriscano la produzione nazionale di autovetture”.

Un’idea che andrebbe a braccetto con il Green Deal Industrial Plan, la proposta di regolamento della Commissione europea pensata per salvare la filiera Ue dal protezionismo green di Washington e Pechino.

Produzione auto a Mirafiori

Tutte le mosse di Urso

Il ministro ricorda poi di aver “insediato un tavolo tecnico sulle materie prime critiche che servono alla transizione”, perché la paura è di “passare dalla sudditanza verso l’energia russa a quella verso la Cina, per quanto riguarda sia le materie prime, sia le tecnologie verdi”.

L’appello all’Europa è per una “maggiore flessibilità”, soprattutto sull’Euro 7, il nuovo standard ambientale delle auto. Entrerà in vigore nel 2025, ma rischia di distrarre gli investimenti delle Case verso l’elettrificazione. La normativa è perciò finita nel mirino di diversi Costruttori; ultimo Volkswagen.

Auto elettrica e 2026

Proprio l’auto elettrica è protagonista di un altro intervento di Urso: “Gli incentivi nel settore dell’automotive – dichiara – sono stati utilizzati appieno per alcune tecnologie e sono rimasti inutilizzati per le auto elettriche, nel senso che, per la gran parte, non sono stati giudicati tali, o comunque significativi e adatti, perché l’auto elettrica in Italia costa ancora troppo e se la possono permettere in pochi”.

Auto elettrica in carica

L’obiettivo di Urso è sfruttare la clausola di salvaguardia al 2026, quando l’esecutivo di Bruxelles valuterà i progressi di sostenibilità ambientale compiuti da e-fuels e biocarburanti. La speranza del Mimit è che i nuovi Europarlamento e Commissione Ue, da rinnovare nel 2024, rivedano le decisioni dei predecessori.

Lo scacchiere europeo

Diffidente verso la mobilità a batteria è anche Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), che fa eco al collega durante il convegno “Mobility Hub on Track”: “In un momento economico come questo – sostiene il vicepremier – avere una direttiva che obbliga a mettere a norma la casa sul fronte energetico e mette fuori norma l’auto, che non ci si può permettere di cambiare, non è economicamente sostenibile”.

“La sostenibilità ambientale – continua – deve accompagnarsi con la sostenibilità economica e sociale, altrimenti saremo circondati da un’aria straordinariamente pulita, ma da disoccupati”.

Anche Salvini punta perciò alle due date spartiacque: 2024 e 2026. “Nei prossimi tre anni è previsto un aggiornamento: non può esserci solo l’elettrico”. In più, “c’è un passaggio al Consiglio Ue entro la metà di marzo. Ho già incontrato il collega tedesco, che è in sintonia con la nostra posizione, e incontrerò altri colleghi europei. Se riusciremo a creare alleanze, che in questi 4 mesi siamo riusciti fare in Ue, e se faremo massa critica, saranno possibili deroghe”.

Dipendente Stellantis al lavoro

“Pericolo posti di lavoro”

Frasi che fanno scopa con lo studio “La rivoluzione dell’automotive”, presentato da Federmanager e Aiee (Associazione italiana economisti dell’Energia) in presenza di Urso. I risultati dicono che la filiera italiana conta 5.500 imprese, soprattutto medio-piccole, con 274.000 dipendenti e un fatturato complessivo di quasi 106 miliardi di euro.

Ma le vetture a batteria metterebbero in pericolo 60.000 occupati entro il 2040 e il 25% degli investimenti in 10 anni, a causa del minor numero di componenti richiesti rispetto a un veicolo termico: circa un sesto (200 contro 1.200).