Dopo mesi di ricerche e raccolta di dati da molti mercati del mondo, ho finalmente ottenuto la classifica completa delle vendite di auto elettriche 'pure' per l'intero anno 2022. Alcuni dei risultati sono quelli attesi, mentre ci sono interessanti sorprese che possono anticipare ulteriori cambiamenti nei prossimi anni.

Tesla superstar con Model Y e Model 3

Come previsto, la Tesla Model Y ha dominato la classifica globale, addirittura davanti alla Model 3, l'auto elettrica più venduta al mondo nel 2021. Questo SUV ha trovato più di 747.000 nuovi clienti, con un aumento del 91% rispetto all'anno precedente. Quasi la metà delle Model Y (44%) è stata venduta in Cina*, mentre il volume negli USA-Canada ha rappresentato il 34% del totale.

Le immatricolazioni in Europa hanno toccato quota 19% con un volume in crescita del 416%. Seguono le vendite nel Sud-Est Asiatico-Pacifico con 13.400 unità, Giappone-Corea con 9.600 unità.

Se Toyota ha piazzato due dei suoi modelli nelle prime posizioni della classifica globale (cioè non suddivisa per alimentazione), Tesla ha fatto lo stesso nella classifica delle auto elettriche.

La Tesla Model 3 ha occupato la seconda posizione con oltre 482.000 unità, di cui il 47% è stato venduto negli USA-Canada, il 28% in Cina* e il 19% in Europa. A differenza della Model Y, questa berlina è scesa del 3%, risentendo negativamente della popolarità del suo SUV 'gemello'. Questi due modelli hanno rappresentato il 95% dei volumi globali di Tesla per il 2022.

I modelli cinesi accelerano

La terza posizione è stata occupata dalla Wuling Hongguang Mini EV. Questa microvettura è diventata il riferimento delle auto elettriche in Cina, il più grande mercato EV del mondo. Le unità vendute sono state 443.400, quindi non molto distanti dalla Model 3. Parte della popolarità di questa vettura è legata al suo prezzo, ma anche al fatto che è diventata una soluzione di mobilità ideale per molti consumatori in Cina.

La tendenza delle microvetture elettriche cinesi è appena iniziata e dovrebbe arrivare in altri mercati nei prossimi anni. Auto economiche, accattivanti e competitive possono essere l'unica scelta per molte persone alla ricerca di una vettura nuova e conveniente nei prossimi anni. La Cina, a differenza dell'Europa, è pronta con i suoi prodotti.

La Hongguang non è l'unica a brillare nella classifica. La BYD Dolphin, un'interessante utilitaria per il segmento B, ha venduto poco più di 200.000 unità. La Dolphin, più della Wuling, ha un potenziale maggiore nei mercati esteri. Ciò può valere anche per la BYD Yuan Plus, nota anche come BYD Atto 3, un interessante SUV compatto che sta rapidamente scalando le classifiche in alcuni Paesi.

E le auto elettriche europee?

La Volkswagen ID.4 è stata l'auto elettrica europea più popolare dello scorso anno. Il suo volume è aumentato del 53%, raggiungendo le 175.600 unità, distribuite per il 47% in Cina*, per il 39% in Europa e per il 13% negli USA-Canada.

Più in basso nella classifica, la Volkswagen ID.3 ha venduto 77.900 unità, in crescita solo del 4%, di cui il 68% in Europa. La Fiat 500 è stata la terza EV più venduta, seguita da BMW iX3, Polestar 2, Skoda Enyaq, Dacia Spring, Peugeot 208, Mini Hatch e Volvo XC40 BEV.

In ogni caso, i modelli europei sono ben lontani dall'essere modelli globali come le Tesla Model 3 e Y e i prossimi modelli cinesi. Questo è un allarme per l'industria automobilistica europea nel suo complesso.

*Include Hong Kong, Taiwan

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.