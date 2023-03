Si aprono ufficialmente gli ordini della Polestar 2 restyling, la berlina elettrica del Gruppo Geely con discendenze svedesi sottoposta recentemente a un breve lifting di metà carriera.

Accedendo al configuratore ufficiale italiano, l'auto si può già scegliere secondo i propri gusti e prenotare, in attesa della consegna stimata per quasi tutte le versioni entro il 2023. Ecco come funziona il configuratore e quali formule finanziarie propone.

Come si compra

La nuova Polestar 2 può essere comprata (sia interamente che finanziata) accedendo al sito ufficiale italiano. La prima cosa da fare in questo caso è entrare sulla sezione del configuratore e scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze.

Come anticipato nell'articolo di novità in cui abbiamo raccontato tutti i nuovi dettagli e le nuove dotazioni dell'auto, per questa berlina elettrica esistono attualmente cinque versioni. La "base", o meglio entry level, si chiama Standard Range Single Motor e, dotata della sola trazione posteriore, può essere portata a casa con un prezzo base di 54.550 euro, una cifra comprensiva di IVA ma non di IPT, messa su strada e PFU, che quindi devono essere pagati a parte portando il prezzo a 55.800 euro.

Il configuratore della Polestar 2

Questo valore può essere sia finanziato classicamente, quindi versando un anticipo e decidendo di conseguenza la rata in base al tempo voluto, sia pagato per intero, versando quindi subito tutto l'importo.

Il pagamento per intero sul configuratore della Polestar 2 Il finanziamento classico sul configuratore della Polestar 2

All'interno del ventaglio di opzioni per portarsi a casa una berlina svedese, però, c'è anche una terza opzione, cioè quella del leasing. Anche in questo caso, si tratta di una formula modulabile in base alle proprie esigente, scegliendo il tempo e l'anticipo da poter versare.

Il leasing sul configuratore della Polestar 2

Una volta impostati tutti questi parametri e scelta la modalità di acquisto, si può quindi procedere al versamento della caparra per dare il via alla produzione dell'auto: si tratta di 250 euro che possono essere pagati direttamente online.

Le versioni

Come anticipato, il listino della Polestar 2 è articolato in cinque versioni diverse. La base è quella usata per l'esempio di acquisto che avete appena letto, sopra di lei si posiziona la Long Range Single Motor, offerta a 59.300 euro, seguita dalla Long Range Dual Motor a trazione integrale che può essere portata a casa per 63.300 euro e, infine, dalla Long Range Dual Motor con Performance Pack, la più sportiva, offerta a 69.800 euro.

Per tutte sono optional sia il Pilot Pack, dal prezzo di 2.500 euro e comprensivo di fari anteriori a LED pixel adattivi con abbaglianti adattivi e tutto il pacchetto del cruise control adattivo, sia il Plus Pack, dal prezzo di 4.500 euro e comprensivo di alcuni optional utili alla vita quotidiana, come la pompa di calore a risparmio energetico, il portellone con sensore a pedale, il tetto panoramico in vetro, l'impianto stereo Harman Kardon e altro ancora.

Allestimenti e prezzi italiani di Polestar 2 restyling

Modello Standard range Single motor Long range Single motor Long range Dual motor Long range Dual motor con Performance Pack Prezzo 55.800 euro 59.300 euro 63.300 euro 69.800 euro Capacità batteria 69 kWh 82 kWh 82 kWh 82 kWh Autonomia WLTP 518 km 635 km 592 km 592 km Trazione Posteriore Posteriore Integrale Integrale Potenza 272 CV 299 CV 421 CV 476 CV Coppia 490 Nm 490 Nm 740 Nm 740 Nm 0-100 km/h 6,4 secondi 6,2 secondi 4,5 secondi 4,2 secondi Potenza ricarica batteria CC 135 kW 205 kW 205 kW 205 kW

