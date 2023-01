Polestar fa parte di una lista di marchi che l'Italia attende come novità assolute sebbene siano già distribuiti da qualche anno su altri mercati, un elenco in cui rientrano anche la coreana Genesis e alcuni brand cinesi come BYD.

Il 2023 si apre dunque con l'inizio delle consegne delle Polestar 2, già disponibile addirittura con consegna rapida in quattro settimane, a cui seguiranno quelle del SUV Polestar 3, ordinabile anch'esso nel nostro paese dallo scorso ottobre. Ulteriori modelli sono previsti dal 2024 in poi, salvo possibili sorprese come un SUV più piccolo "cugino" di Volvo EX30 che potremmo vedere prima.

Ecco, dunque, le novità Polestar del 2023:

Polestar 2

Attualmente il modello di maggior diffusione del marchio scandinavo nato per volontà di Geely da una costola di Volvo, Polestar 2 è una berlina compatta di 4,6 metri totalmente elettrica sottoposta a un lieve restyling poco prima della fine del 2022.

La Polestar 2 offre variante a motore singolo o doppio (AWD) e batterie Standard o Long Range. In tutto la gamma di potenze va da 231 a 476 CV. Come accennato, si può ordinare dallo scorso ottobre o acquistare in una delle versioni già disponibili sul sito ufficiale.

Nome Polestar 2 Carrozzeria Berlina quattro porte Motori 1 o 2 elettrici Data di arrivo Inizio 2023 Prezzi Da 50.900 a 62.000 euro

Polestar 3

La presentazione del SUV elettrico Polestar 3, che promette di diventare la nuova punta di diamante sui mercati principali, è avvenuta alla fine del 2022. Ha dimensioni decisamente maggiori, iniziando dalla lunghezza di 4,9 metri, e punta al mercato dei SUV medio-superiori dal tocco dinamico come Audi Q8 e-tron Sportback, Tesla Model X e Mercedes EQS, magari strizzando l'occhio anche a sportive alte come Porsche Taycan Cross Turismo.

Del SUV conserva praticità e spazio, con circa 500 litri di bagagliaio, e una gamma che alza l'asticella in fatto di prestazioni: il listino si compone infatti di due versioni, Long Range e Performance, entrambe integrali a doppio motore e con potenze fino a 517 CV per autonomie di 560-610 km date dalla batteria da 111 kWh, la stessa di Volvo EX90.

Nome Polestar 3 Carrozzeria SUV Motori 2, elettrici Data di arrivo Metà 2023 (consegne) Prezzi Da 94.900 a 101.900 euro

Polestar "X"

Nella gamma Polestar l'ordine numerico con cui sono battezzati i modelli non corrisponde a una scala di dimensioni, come confermano i prossimi modelli in arrivo, 4 e 5, un SUV-Coupé e una berlina che dovrebbero essere entrambi più piccoli di Polestar 3. Questi sono attesi nel 2024 e 2025, seguiti dalla sportiva Polestar 6, magari con qualche anteprima nel frattempo.

Polestar B-SUV

Nuove voci parlano però della possibilità che arrivi anche qualcosa di più compatto ad attaccare il mercato nelle fasce più basse: sarebbe in fondo una politica simile a quella di Volvo, che attende il piccolo SUV EX30 a cui, su mercati affamati di auto compatte e accessibili come l'Italia, darà addirittura la precedenza su EX90. Ebbene, anche Polestar parrebbe avere nel cassetto un B-SUV elettrico, simile ma dal piglio appena più sportivo.