Sembrano passate ere geologiche ma in realtà "appena" 2 anni e mezzo ci separano dal debutto della Polestar Precept Concept, prototipo di berlina elettrica presentato al Salone di Ginevra (in versione virtuale) 2020. Da quel momento, tra un lockdown e l'altro, quella che sarà la prossima avversaria di Tesla Model S e Model 3 (la lunghezza dovrebbe essere intoro ai 4,8 metri) è tornata in sede per sviluppi tecnici.

Il risultato del lavoro ha debuttato al Goodwood Festival of Speed 2022, non solo mostrandosi nel parco della villa del duca di Richmond, ma percorrendo i poco meno dei 2 chilometri della Hill Climb. Una veloce salita con la forza di 884 CV a emissioni zero.

Super berlina

Un dato impressionante, da mettere in fila numerose supercar, con 900 Nm di coppia a contorno. Di dati ufficiali sulle prestazioni non ci sono, ma considerando la presenza della trazione integrale - portata dalla presenza di un motore elettrico per ciascun asse - potrebbe tranquillamente tenere testa alla Porsche Taycan Turbo S e i suoi 2,8" per passare da 0 a 100.

Con ogni probabilità però per avere dati definitivi bisognerà attendere ancora un bel po' di tempo: la versione definitiva della Polestar 5 infatti non entrerà in produzione prima del 2024. Ecco anche spiegata la presenza della pellicola di camuffamento a coprire ogni centimetro della carrozzeria, assieme a vecchi proiettori alogeni al posto delle luci LED di serie. A guardare le linee comunque sembrano numerosi i punti di contatto con la Precept Concept, dal frontale con la rivisitazione dei gruppi ottici con disegno a martello do Thor al posteriore con linee da coupé.

Dal punto di vista meccanico sappiamo che i due motori elettrici saranno alimentati da un pacco batterie agli ioni di litio da 103 kWh e tecnologia a 800V, ad assicurare una ricarica ultra veloce e minori ingombri, con celle più sottili.