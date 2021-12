Cresce l’attesa per la Polestar 3, il primo SUV del marchio di elettriche premium di Volvo. Il brand ha mostrato una seconda foto teaser del modello che verrà svelato nel corso 2022 e che si andrà ad inserire in uno dei segmenti maggiormente redditizi del mercato. Ecco quanto Polestar punta sul suo SUV ad emissioni zero e quali saranno le sue caratteristiche.

Avanzata ed autonoma

La Polestar 3 verrà costruita nell’impianto di Charleston, in South Carolina, e sarà quindi il primo modello della Casa ad essere assemblato sul suolo statunitense.

Secondo Thomas Ingegnlath, il ceo del marchio svedese, la 3 sarà una delle auto più “responsabili” dal punto di vista dell’impatto ambientale e potrà contare su una tecnologia all’avanguardia per la guida autonoma. In particolare, il “cervello” della Polestar sarà guidato dai LiDAR forniti da Luminar e dal software sviluppato da NVIDIA.

Il segmento dei SUV premium è tra quelli maggiormente in crescita negli USA (e non solo) e, con l’introduzione della 3, Polestar si augura si dare un nuovo impulso all’elettrificazione in terra statunitense.

Vendite decuplicate entro il 2025

Più in generale, Polestar ha in programma di passare dai 29 mila esemplari venduti nel 2021 ai 290 mila del 2025. Per raggiungere quest’obiettivo il marchio rilascerà un nuovo modello ogni anno entro il 2025 e si espanderà a sempre più mercati.

A tal proposito, al momento nei piani di Polestar non c’è l’Italia. L’impressione, però, è che i nuovi modelli verranno presto offerti anche nel nostro Paese. Dopo l’introduzione della 1 e della 2 e quella ormai prossima della 3, il marchio è al lavoro sulla 5. Questa sarà una berlina lussuosa (sempre e rigorosamente solo elettrica) derivata dal prototipo Precept mostrato la prima volta al Salone di Ginevra 2020.