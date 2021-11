Da concept ad auto di serie. È la trasformazione che sta avvenendo in Polestar, il marchio premium di auto elettriche fondato da Volvo. Nel 2024 il prototipo Precept diventerà la Polestar 5, una berlina sportiva ad emissioni zero ad alte prestazioni, e il brand svedese ha realizzato una serie di video dedicati alla nascita e allo sviluppo di questo modello, mostrato per la prima volta.

Plasmata da aerei e…squali

Nel terzo episodio di “Precept: from Concept to Car”, la Casa mostra le principali caratteristiche di design della Precept 5. A curare il look della Polestar è l’Exterior Design Manager Nahum Escobedo che spiega i vari passaggi che hanno portato alla creazione del modello. Il designer dichiara di essersi ispirato ad aerei e squali.

Sì, proprio la forma del muso degli squali ha dato vita al particolare frontale della Polestar 5. Le linee tese e affilate del resto della carrozzeria, invece, sono il risultato di un continuo confronto con gli altri reparti dell’azienda. Del resto, una vettura non può essere curata solo dal punto di vista estetico, ma deve essere anche funzionale per ospitare gli organi meccanici e, in questo caso, le batterie.

Stile e tecnologia dal futuro

Buona parte degli elementi estetici della 5, comunque, verranno ripresi dalla Polestar 3, il SUV pronto a debuttare nel 2022. Entrambi i modelli, quindi, saranno accomunati da esterni muscolosi e minimalisti, i fari LED a forma di “martello di Thor” e tantissima tecnologia.

La Polestar Precept, infatti, integra uno speciale pannello nel frontale che nasconde i sensori radar e una telecamera ad alta definizione per la guida assistita. Ragionevolmente, l’abitacolo della concept verrà reso più “normale”, ma potremmo sempre trovare un arredamento ridotto al minimo e due schermi da 12,5” e 15” per strumentazione e infotainment.

La produzione della Polestar avverrà con grande attenzione all’impatto ambientale. Ad esempio, gli interni saranno vegani e realizzati con materiali riciclati per ridurre dell’80% l’uso della plastica.

Per quanto riguarda prestazioni e autonomia, invece, il marchio svedese non ha reso noti i dati ufficiali.