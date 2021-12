La gamma di Polestar è destinata ad allargarsi in modo importante nei prossimi anni. Il marchio premium di Volvo vuole rivaleggiare con Tesla, Audi, BMW, Mercedes e Porsche puntando su modelli 100% elettrici e densi di tecnologia. Una delle aggiunte più interessanti sarà la 4, un SUV coupé che potrebbe mettere nel mirino la nuova Porsche Macan elettrica.

Le nuove informazioni sulla 4

La rivelazione arriva da Car Magazine attraverso le parole del ceo di Polestar Thomas Ingenlath. Il dirigente ha definito la 4 come un SUV “con assetto leggermente più ribassato e con uno stile da coupé” in confronto alla 3.

In realtà, non è la prima volta che il marchio ammette di voler entrare in concorrenza con le tedesche. Già lo scorso ottobre lo stesso ceo aveva detto che Polestar “lotterà con Porsche per produrre le migliori sportive elettriche premium”.

Da sinistra, Polestar 5, Polestar 4 e Polestar 3

Ricordiamo che la gamma attuale del brand è composta dalle Polestar 1 e Polestar 2 e che la 4 avrà un posizionamento inferiore in termini di dimensioni e prezzi di listino rispetto alla Polestar 3.

In particolare, il SUV coupé scandinavo potrebbe avere una base di partenza di 55 mila euro, mentre la 3 dovrebbe aggirarsi intorno ai 75 mila euro.

Prime novità dal 2022

In ogni caso, il punto in comune dei vari SUV di Polestar sarà l’efficienza aerodinamica. Secondo Ingenlath, i tempi dei fuoristrada squadrati sono finiti e il prototipo Precept serve come un’anteprima di quello che sarà lo stile dei futuri modelli.

Polestar Precept all'IAA di Monaco 2021

Ogni Polestar, comunque, avrà una sua personalità con forme, silhouette e interni differenti. I powertrain sviluppati internamenti dal marchio, invece, saranno “molto, molto potenti”, stando alle dichiarazioni del ceo.

Il lancio della 3 potrebbe avvenire nel 2022, mentre la 4 potrebbe farsi vedere prima della fine del 2023. Difficile dire, al momento, se Polestar espanderà la sua rete di vendita anche in Italia.