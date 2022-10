Ci siamo, dopo averla vista dal vivo per la prima volta al Salone di Ginevra 2019 la Polestar 2 sta per arrivare anche in Italia. Si tratta della berlina elettrica del brand nato da una costola di Volvo, già in vendita negli Stati Uniti e nell'Europa del nord.

A lei il compito di fare da apripista a una serie di modelli in arrivo nei prossimi anni, a partire dalla Polestar 3, SUV di grandi dimensioni presentato dal vivo qualche giorno fa.

In attesa dell'apertura degli ordini e della pubblicazione dei configuratori la Casa ha pubblicato le prime informazioni riguardanti prezzi e dotazioni di serie.

Polestar, prezzi e dotazioni

Partiamo proprio con la Polestar 2, disponibile dal 22 novembre, il cui listino attacca a 52.200 euro per la versione Standard Range single motor da 231 CV e 330 Nm a trazione anteriore e batteria agli ioni di litio da 69 kWh che, secondo i dati ufficiali, permette di percorrere 478 km una ricarica.

Si passa poi alla Long Range Single motor, alimentata da una batteria da 78 kWh per un'autonomia di 551 km e prezzo di partenza di 54.400 euro. La top di gamma è invece la Long Range Dual motor con trazione integrale, 476 CV, 660 Nm, batteria da 78 kWh per 487 km di autonomia e prezzo di 57.900 euro.

Polestar 2 Polestar 2, gli interni

Di serie per tutte le versioni di Polestar 2 sono previsti cerchi in lega da 19", luci full LED, sedili anteriori a regolazione elettrica e riscaldati, display centrale da 11,2" con software sviluppato in collaborazione con Google, aggiornamenti over the air, park assist e vari assistenti alla guida.

Versione Standard Range single motor Long Range single motor Long range dual motor Trazione Anteriore Anteriore Integrale Potenza 170 kW (231 CV) 170 kW (231 CV) 300 kW (408 CV) Coppia 330 Nm 330 Nm 660 Nm Batteria 69 kWh 78 kWh 78 kWh Autonomia 478 km 551 km 487 km Velocità massima 160 km/h 160 km/h 205 km/h 0-100 7,4" 7,4" 4,7" Prezzo 52.200 euro 54.400 euro 57.900 euro

Polestar 3, prezzi e dotazioni

Fresca di presentazione internazionale la Polestar 3 arriverà in Italia con prezzi a partire da 94.900 euro per la Long Range Dual Motor, mentre la versione con Performance Pack attacca a 101.900 euro.

Con una lunghezza di 4,9 metri il SUV elettrico svedese si piazza in un segmento dove si trovano Audi e-tron, Tesla Model X, Mercedes EQE SUV (pronta al debutto al Salone di Parigi 2022), mettendo sul piatto un'autonomia che raggiunge i 610 km e prestazioni da sportiva.

Polestar 3 Polestar 3, gli interni

Entrambe le versioni sono alimentate da un pacco batterie da 111 kWh che alimenta una coppia di motori da 489 CV e 840 Nm di coppia sulla Long Range, mentre la Performance Pack tocca i 517 CV e 910 Nm, per una velocità massima di 210 km/h e 0-100 rispettivamente in 5 e 4,7".