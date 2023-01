È tempo di rinnovamento per la Polestar 2. La berlina elettrica svedese lanciata nel 2019 ha ricevuto un restyling di sostanza, con un aggiornamento al design e ai contenuti tecnici.

Più potente e più efficiente, ora la Polestar 2 può raggiungere i 635 km di autonomia e sarà presto ordinabile con prezzi da 55.800 euro.

È ancora più sicura

Dal punto di vista estetico, i cambiamenti sono piuttosto limitati e riguardano esclusivamente alcuni dettagli come i fari e gli inserti nei paraurti, mentre i cerchi in lega da 20” della Polestar 2 con Performance Pack hanno uno stile simile a quelli montati dalla 3.

Polestar 2, il restyling sarà ordinabile in Italia dal 28 febbraio

La dotazione di serie è ancora più ricca e comprende il Driver Awareness, il Blind Spot Information System con intervento diretto sullo sterzo in caso d’emergenza, il Rear Collision Warning, la telecamera a 360° e il caricatore wireless per lo smartphone. Sempre in tema di assistenza alla guida, come sulla Polestar 3 è presente il sistema SmartZone.

Come cambia “sottopelle”

Le novità importanti riguardano soprattutto il powertrain. Le varianti con motore singolo hanno un’unità posteriore da 300 CV (prima erano 231 CV) e una coppia incrementata da 330 a 490 Nm. Così, la Polestar 3 a trazione posteriore può scattare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi (1,2 secondi in meno).

Nelle varianti a doppio motore è presente una seconda unità sull’asse anteriore per un totale di 421 CV e 740 Nm (contro i 408 CV e 660 Nm del modello pre-restyling) e una gestione ottimizzata della trazione. Il top di gamma resta la versione col Performance Pack da 476 CV, con l’accelerazione 0-100 km/h che scende a 4,2 secondi.

Polestar 2 restyling, i cerchi nella versione Performance Pack

Le Polestar 2 sono alimentate da due batterie: quella da 69 kWh con 24 moduli della LG Chem sulle versioni Standard Range e quella da 82 kWh da 27 moduli della CATL per le Long Range. In entrambi i casi, le batterie sono state riprogettate per essere più efficienti e per immagazzinare energia più in fretta, con la 69 kWh che può essere ricaricata in DC fino a 135 kW e la 82 kWh fino a 205 kW.

Mettendo a frutto anche l’ottimizzazione dei motori elettrici, le versioni con motore singolo Long Range toccano i 635 km nel ciclo WLTP, con un incremento di 84 km rispetto al modello precedente. La variante con motore singolo Standard Range si ferma a 518 km (+40 km), mentre la Dual Motor Long Range tocca i 592 km (+105 km).

Inoltre, la nuova composizione chimica delle batterie e il nuovo tipo di progettazione hanno portato Polestar a ridurre le emissioni di 1,1 tonnellate per ogni auto fermandosi a 5,9 tonnellate.

Il restyling arriverà presto anche in Italia, con l'apertura degli ordini fissata al 28 febbraio e le prime consegne che avverranno entro il primo trimestre.