Lunghezza: 3.730 mm

Larghezza: 1.579 mm

Altezza: 1.516 mm

Passo: 2.640mm

Bagagliaio: min 270/max 620

La Dacia Spring è stata annunciata come il modello che avrebbe reso l'elettrico accessibile a tutti e in effetti è così: con un prezzo che supera di poco i 20.000 euro, ma che scende sensibilmente grazie agli incentivi, è in assoluto l'elettrica più economia sul mercato pur non essendo la più piccola in assoluto, almeno al confronto con city car e utilitarie elettriche a 4 posti che sono le sue rivali dirette.

Ha quindi il pregio di offrire dimensioni non eccessivamente sacrificate al prezzo migliore sul mercato, elementi che hanno contribuito a decretarne il buon successo con quasi 5.500 unità vendute in circa 1 anno, abbastanza da farne la prima della classe nella nicchia SUV/crossover a batteria.

Dacia Spring, le dimensioni

Con una lunghezza di 3.730 mm, la Dacia Spring supera Fiat 500 e Renault Twingo che si fermano a poco più di 3,60, ma è leggermente più stretta, con 1,58 metri (1.579 mm) contro 1,60. Risulta, come già accennato, la più piccola nella categoria delle crossover, in cui rientra in virtù delle forme, dell'altezza di poco superiore al metro e mezzo (1.516 mm) e della distanza da terra che arriva 151 mm.

Autonomia e potenza limitate ne fanno un modello 100% cittadino con poche altre velleità, ma va detto che proprio aspetto, posizione di guida e altezza la rendono appetibile in questi tempi dominati da SUV e crossover. Inoltre, ha spazi interni maggiormente generosi rispetto alla media grazie ai cm in più, soprattutto in larghezza.

Dacia Spring

Dacia Spring, abitabilità e bagagliaio

Il passo della Dacia Spring, cioè la distanza tra i centri delle ruote anteriori e posteriori, come da consuetudine per le elettriche è piuttosto lungo in proporzione alla sagoma, in questo caso 2.640 mm, una caratteristica che però eredita dal modello base da cui deriva, la Renault Kwid per il mercato indiano, che nasce anche con motori tradizionali, e non si deve alla posizione della batteria.

Questa non è infatti piatta e alloggiata sotto il pavimento, ma a forma di parallelepipedo e inserita sotto il divano posteriore al posto del classico serbatoio, soluzione che non sembra compromettere lo spazio anche di carico. Il bagagliaio offre una base di 270 litri calcolati con i metodo VDA, mentre il volume "liquido" arriverebbe a 300 litri, e una larghezza del vano di 496 mm aiutata dall'assenza di dispositivi visto che anche la presa per la ricarica è anteriore, dietro la mascherina.

Dacia Spring, il bagagliaio Dacia Spring, i posti posteriori

Il vano di carico ha forme convenzionali, una sponda piuttosto alta e non è particolarmente attrezzato, ma può estendersi fino a una capienza di 620 litri (a filo dei finestrini) abbattendo lo schienale unico del divano posteriore. Per uso professionale Dacia propone anche una variante Cargo a 2 posti e con 1.100 litri totali dietro la griglia divisoria.

La motorizzazione di Dacia Spring è unica, senza varianti di potenza né per il motore né per la batteria, cje è da 27 kWh naturalmente, senza cambio.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 45 33 kW (45 CV) Elettrica Anteriore

Dacia Spring, le concorrenti con misure simili

Come detto la Dacia Spring è l'auto elettrica più economica sul mercato e, quanto a dimensioni, ha una schiera di concorrenti di vari brand con prezzi naturalmente più alti e dotazioni più complete. Vediamo quali sono: