Lunghezza: 4.584 mm

4.584 mm Larghezza: 1.852 mm

1.852 mm Altezza: 1.612 mm

1.612 mm Passo: 2.766 mm

2.766 mm Bagagliaio: min 543 litri-max 1.575 litri

La Volkswagen ID.4 è il secondo modello della famiglia ID dopo ID.3 e il primo con una fisionomia da SUV. Vettura compatta e con una linea dallo slancio quasi sportivo, è anche la prima delle ID ad aver introdotto in gamma una variante ad alte prestazioni e doppio motore con il badge GTX, ma senza mai trascurare la vocazione da familiare.

Si tratta del modello che si propone come alternativa ai SUV compatti tradizionali, rispetto ai quali ha il vantaggio del miglior sfruttamento dei volumi grazie alla piattaforma elettrica MEB.

Volkswagen ID.4, le dimensioni

La Volkswagen ID.4 ha misure molto vicine a quelle della Tiguan, riferimento tra i SUV compatti, anche se forme e proporzioni sono molto diverse: è lunga pochi cm in più, per un totale di 4,58 metri (4.584 mm), e larga 1,85 (1.852 mm), appena sette millimetri in meno, mentre sono 70 mm quelli che cede in altezza, fermandosi a 1.612 mm per privilegiare l'aspetto aerodinamico. Curiosamente il passo, la distanza tra gli assi delle ruote, è lievemente inferiore persino nei confronti di quello della più piccola ID.3, soli 2.667 mm.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4, abitabilità e bagagliaio

I centimetri, in realtà più millimetri, si riflettono anche nei volumi interni che misure alla mano sono solo di poco inferiori a quelli di Tiguan: la larghezza posteriore sfiora il metro e mezzo (1.495 mm) e la distanza tra sedute e tetto è di 974 mm, in più il pavimento è sgombro da tunnel. Il bagagliaio, invece, vince il confronto con 543 litri che diventano 1.575 a divano abbattuto, ma la soglia di carico a 753 mm da terra è un po' alta.

Volkswagen ID.4, i sedili posteriori Volkswagen ID.4, il bagagliaio

La gamma della Volkswagen ID.4 è composta da sole tre versioni, tutte con batterie da 77 kWh. Le prime due si distinguono per la potenza di 204 o 265 CV e la presenza sulla seconda del doppio motore e dunque della trazione integrale 4Motion. La terza è la versione GTX, anche questa a due motori e con una potenza totale di 299 CV. Le autonomia dichiarate vanno da 319 a 471 km nel ciclo misto.

Potenza Batterie Ricarica Motorizzazione Trazione Pro Performance 204 CV 77 kWh AC 11 kW + DC 135 kW Elettrica Posteriore Pro 4Motion 265 CV 77 kWh AC 11 kW + DC 135 kW Elettrica Integrale GTX 4Motion 299 CV 77 kWh AC 11 kW + DC 135 kW Elettrica Integrale

Volkswagen ID.4, le concorrenti con misure simili

I SUV e crossover da 4,5 metri abbondanti sono un po' il cuore del mercato e anche tra le vetture 100% elettriche la lista si sta facendo consistente. Ecco i più vicini a Volkswagen ID.4.