Una nuova aggiunta per la gamma della Volkswagen ID.4. Si tratta della nuova variante Pro 4Motion, già disponibile con prezzi da 56.500 euro e dotata di due motori elettrici (uno che muove l’avantreno e l’altro che aziona il retrotreno) per la trazione integrale.

Si tratta della seconda ID.4 a ricevere le quattro ruote motrici dopo la GTX. E, a proposito delle versioni sportive, Volkswagen ha in serbo qualche novità anche per le varianti da 299 CV di ID.4 e ID.5.

Le prestazioni dell’ID.4 Pro 4Motion

La tecnologia 4Motion della ID.4 è costituita da un motore da 150 kW sull’asse posteriore e da un propulsore da 80 kW sull’asse anteriore per un totale di 265 CV. Entrambi sono alimentati da una batteria da 77 kWh netti che permette un’autonomia complessiva di 514 km nel ciclo di omologazione WLTP.

Lo scatto 0-100 km/h è di 6,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h come per la ID.4 GTX. La maggior potenza si riflette anche sulla capacità di traino che sale di 200 kg rispetto alla Pro Performance per un totale di 1.400 kg.

Come le altre ID.4, anche la Pro 4Motion presenta una capacità di ricarica massima di 135 kW. Ciò significa che collegandosi a una colonnina rapida si può passare dal 5 all’80% di carica in circa 36 minuti.

Le novità della gamma GTX

Come detto, insieme alla nuova versione dell’ID.4, Volkswagen ha annunciato degli importanti aggiornamenti per le varianti sportive GTX di ID.4 e ID.5.

Volkswagen ID.4 GTX

Prima di tutto, ora anche le GTX presentano la sigla 4Motion che sottolinea la presenza del doppio motore elettrico e della trazione integrale. Inoltre, la dotazione di serie si arricchisce di plancia e pannelli porta in colorazione Nero Soul e cuciture a contrasto rosse. Nell’equipaggiamento troviamo anche i vetri posteriori oscurati.

Secondo Volkswagen, questo cambiamento nello stile anticipa il design dei futuri modelli GTX. Nello specifico, ogni nuova ID avrà la sua analoga versione sportiva e tra queste s’intende anche l’ID.3, la cui variante sportiva debutterà nel 2023 insieme al restyling.