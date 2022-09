La Volkswagen ID.4 GTX è una delle elettriche più veloci prodotte dalla Casa di Wolfsburg. La doppia unità elettrica assicura la trazione integrale, 299 CV e prestazioni molto interessanti sul lato sportivo.

Tuttavia, mai ci saremmo immaginati di vederla “indossare” i panni di un fuoristrada duro e puro. I progettisti tedeschi, però, hanno deciso di dare sfogo alla fantasia presentando l’incredibile ID. Xtreme Concept.

Pronta a sporcarsi le ruote

Il concept si riconosce subito per il look molto più aggressivo della ID.4 di base. La Xtreme, infatti, ha un assetto rialzato e vistose protezioni per i paraurti, oltre ad un bull bar per proteggere il frontale della vettura da ogni ostacolo incontrato nel fuoristrada.

I passaruota maggiorati hanno allargato l'auto di 50 mm complessivi, mentre le ruote da 18” sono complete di pneumatici da rally per affrontare qualsiasi tipo di terreno. Inoltre, sul tetto è presente una barra LED per cavarsela anche nelle ore notturne.

La Volkswagen ID.4 è stata aggiornata anche nell’abitacolo, dove troviamo nuovi sedili, inserti arancioni e tanti elementi in Alcantara.

88 CV in più

Il powertrain a trazione integrale della ID.4 GTX è stato profondamente modificato fino ad ottenere ben 387 CV (rispetto ai 299 CV del modello di base). Anche se Volkswagen non parla delle prestazioni, c’è da credere che il crossover elettrico riesca a scattare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi… e non solo sull’asfalto.

Tra l’altro, l’Xtreme Concept emette un sound caratteristico che la differenzia da tutti gli altri modelli della Casa tedesca. Purtroppo, non ci sono video per ascoltare questo suono (emesso da speciali “amplificatori” installato vicino alle ruote), ma pensiamo che i progettisti abbiano voluto sottolineare ulteriormente lo spirito avventuristico dell’auto.

Per concludere, arriviamo alla triste notizia. Per stessa ammissione di Volkswagen, l’Xtreme Concept non si tradurrà in un modello di serie. Tuttavia, alcune delle soluzioni montate potrebbero essere offerte come accessori in futuro.