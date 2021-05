Aperti gli ordini per la ID.4 GTX, la variante sportiva del crossover elettrico di Volkswagen. Il prezzo di listino è di 54.650 euro a cui possono essere sottratti gli incentivi all’acquisto statali e gli eventuali contributi locali.

La GTX arriverà in concessionaria da luglio con una dotazione piuttosto completa dal punto di vista del comfort, dell’estetica e della tecnologia.

L’equipaggiamento di serie

La dotazione di serie proposta da Volkswagen comprende i fari anteriori LED Matrix, i fari posteriori 3D LED con indicatore di direzione dinamici, cerchi in lega da 20”, climatizzatore automatico bi-zona e sistema di navigazione Discover Pro con schermo touch da 10”.

L’equipaggiamento dell’abitacolo si completa con sedili anteriori riscaldabili, comandi vocali Natural Voice Control, volante multifunzione in pelle con comandi touch e illuminazione interna in 30 colori.

Completo anche il corredo di sistemi di sicurezza. Nella ID.4 GTX sono presenti di serie cruise control adattativo, avviso anticollisione e frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali stradali e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

La dotazione è integrabile coi pacchetti di accessori Assistance, Assistance Plus, Sport, Sport Plus, Infotainment Plus, Design Plus e Comfort Plus.

299 CV e 480 km di autonomia

Come le versioni GTI, GTE e GTD rappresentano il top di gamma delle motorizzazioni benzina, ibride e diesel, così GTX è la nuova sigla associata ai modelli elettrici più potenti di Volkswagen.

La ID.4 è equipaggiata con due motori elettrici (uno su ogni asse) ed è in grado di sviluppare 299 CV complessivi. L’accelerazione 0-100 km/h è di 6,2 secondi, mentre la velocità massima limitata elettronicamente è di 180 km/h, 20 in più rispetto agli altri allestimenti del crossover.

Con la batteria da 77 kWh carica al 100% si può guidare ininterrottamente fino a 480 km. Collegandosi ad una presa da 125 kW si può ricaricare la batteria dal 10% all’80% in circa 30 minuti.

A livello di praticità, il vano bagagli assicura una capacità minima di 543 litri che sale a 1575 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Inoltre, installando il gancio traino disponibile su richiesta, si possono trainare rimorchi fino a 1200 kg.