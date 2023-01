Lunghezza: 4.287 mm

4.287 mm Larghezza: 1.836 mm

1.836 mm Altezza: 1.504 mm

1.504 mm Passo: 2.705 mm

2.705 mm Bagagliaio: min 363 litri-max 1.177 litri (Luxury: 350/1.164)

In una gamma già piuttosto articolata composta di modelli elettici e ibridi, il rinato marchio britannico MG, ora controllato dal colosso cinese SAIC, ha inserito nel 2022 la compatta MG4, diventata il nuovo modello di accesso almeno sotto l'aspetto delle dimensioni.

Un po' berlina un po' crossover, si distingue soprattutto per il design, di rottura rispetto agli altri modelli e particolarmente orientato all'efficienza aerodinamica. Ha una base comune all'altra elettrica a listino, la station wagon MG5, ma è un po' meno spaziosa, almeno a livello di bagagliaio, anche rispetto alla media delle concorrenti.

MG4, le dimensioni

La MG4 rappresenta un buon compromesso tra una compatta sportiveggiante e un crossover. Le linee tese la fanno sembrare più schiacciata di quanto non sia, anche se l'altezza, poco sopra il metro e mezzo (1.504 mm), è di vari cm inferiore a modelli rivali dalla corporatura più voluminosa come Volkswagen ID.3 o Renault Megane E-Tech Electric. Merito anche degli inserti nella parte bassa delle fiancate, che smorzano l'ingombro verticale. L'altezza da terra è di 150 mm, al di sotto gli standard dei SUV.

MG4

La lunghezza della MG4 si ferma poco sotto i 4,3 metri (4.287 mm) per una larghezza di 1.836, due misure nella media per le elettriche del segmento C come pure il passo, la distanza tra gli assi delle ruote: con poco più di 2,70 metri (2.705 mm) è abbondante per una compatta classica ma non dei più lunghi tra le rivali almeno in proporzione alla lunghezza effettiva. C'è comunque spazio a sufficienza per batterie fino a 77 kWh.

MG4, abitabilità e bagagliaio

Forme e profilo non danno alla MG4 l'ariosità di altre elettriche più generose in altezza (non dimentichiamo che le batterie, per quanto molto sottili, sono nel pavimento), ma chi non supera di molto il metro e 80 cm ha spazio sufficiente per la testa e anche gambe e ginocchia. La larghezza non fa miracoli se gli occupanti sono tre adulti, però il divano non è scomodo nemmeno al centro, peccato per l'assenza di maniglie interne.

MG4, i sedili posteriori MG4, il bagagliaio

Il bagagliaio della MG4 è più simile a quello di una berlina che di un SUV. La soglia è un più alta, con uno scalino pronunciato, gli schienali del divano (1/3-2/3) una volta abbattuti non sono allineati al piano, ma compenso il vano ha forme regolari e una capienza non lontana dalla media delle elettriche concorrenti, tutte sotto i 400 litri. Sulla MG4 sono 363 litri, 1.177 a divano abbattuto, tenendo conto del doppio fondo utile per riporre i cavi di ricarica.

Il motore è posteriore su tutte le versioni a listino, dunque non dovrebbero esserci differenza, tuttavia con l'allestimento Luxury MG4 dichiara una dozzina di litri in meno (350/1.164) per via delle dotazioni aggiuntive che includono, tra le altre cose, altri due altoparlanti e la pompa di calore.

MG4, la piattaforma

La gamma della MG4 al momento è ancora composta dalle due varianti a motore singolo posteriore, una da 170 CV con batteria da 51 kWh e 350 km di autonomia e una da 204 CV, 64 kWh e fino a 450 km. Per la seconda, in opzione c'è anche un caricatore AC da 11 kW. Nella seconda metà del 2023 è però in arrivo la Long Range a doppio motore, con ben 400 CV e batteria da 77 kWh che promette 500 km con una ricarica.

Allestimento Potenza Batterie Ricarica Motorizzazione Trazione Standard 170 CV 51 kWh AC 6,6 kW + DC 117 kW Elettrica Posteriore Comfort/Luxury 204 CV 64 kWh AC 6,6 kW + DC 135 kW Elettrica Posteriore

MG4, le concorrenti con misure simili

Tutte le elettriche di questo segmento tendono ad avere corporature un po' da crossover, quindi la lista include tutte berline o pseudo-tali e i SUV che si aggirano intorno ai 4,3 metri, 10 cm più, 10 cm meno.