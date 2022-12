L'Euro NCAP ha pubblicato i risultati del suo ultimo test di gruppo dell'anno, nonché l'ultimo effettuato con l'attuale protocollo di analisi. L'ente europeo per la sicurezza delle auto ha distrutto 14 modelli di tutti i tipi, da berline elettriche a grandi SUV, passando anche per due pick-up e due MPV, per capire quali fossero realmente in grado di ottenere le tanto sognate 5 stelle.

La notizia vera è che quasi tutte le auto hanno ottenuto il massimo dei voti. A uscirne pienamente promosse sono state la Lucid Air recentemente arrivata in Europa, la rinnovata Lexus RX, la nuova Mercedes GLC, la piccola MG 4 Electric, il Volkswagen ID.Buzz insieme ai Ford Ranger e Volkswagen Amarok e la Skoda Octavia. Meno fortunate la Peugeot 408 e la Ford Puma.

Vediamo di seguito le valutazioni ottenute dalle varie auto messe alla prova dall'Euro NCAP.

Chery Omoda5 - 5 stelle

Il crash test della Chery Omoda5

Se non conoscete il crossover compatto Chery Omoda5, si tratta di un piccolo SUV che arriverà in Italia nel corso del prossimo anno in versione 100% elettrica. Nel corso dell'ultima tornata di test ha ottenuto il massimo dei voti, registrando una percentuale di protezione sia per gli occupanti anteriori adulti sia per i più piccoli sui sedili posteriori dell'87%.

Una valore simile a quello ottenuto dai sistemi di assistenza alla guida, pari all'88%. Meno bene invece per quanto riguarda la protezione degli altri utenti della strada, ferma al 68% per via del design della sezione frontale.

Ford Puma - 4 stelle

Il crash test della Ford Puma

Restando nel segmento dei crossover, a essere testata in questa ultima parte dell'anno è stata anche la Ford Puma, in versione 1.0 Ecoboost Hybrid Titanium. Il picciolo SUV americano ha ottenuto soltanto 4 stelle e non ha brillato per la protezione degli occupanti anteriori, in cui ha totalizzato un punteggio del 75%, relativamente basso. Stessa sorte anche per i test dei sistemi di assistenza alla guida che hanno ottenuto un punteggio del 69%.

Meglio invece nell'ambito della protezione degli occupanti posteriori (84%) e della protezione degli utenti della strada vulnerabili (70%). A pesare sul voto complessivo è stato, secondo il report completo rilasciato dall'Euro NCAP, il test di impatto laterale.

Land Rover Discovery Sport - 5 stelle

Il crash test della Land Rover Discovery Sport

A passare sotto le "presse" dell'ente indipendente europeo per i crash test è stata anche la Land Rover Discovery Sport. La sorella piccola della grande Discovery, in versione restyling, ha totalizzato il massimo dei voti, ottenendo un 84% per la protezione degli occupanti adulti e un 89% per la protezione degli occupanti più piccoli.

Anche per quanto riguarda il comparto ADAS il SUV medio inglese è andato bene, registrando una percentuale dell'85% nell'ambito dei test di frenata di emergenza. Leggermente peggio per quanto riguarda la protezione degli utenti vulnerabili della strada, in cui ha totalizzato un punteggio del 71%.

Lexus RX - 5 stelle

Il crash test della Lexus RX

Anche la Lexus RX, ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP durante questa tornata di crash test. Il nuovo grande SUV premium giapponese ha brillato in tutti i campi, totalizzando un punteggio del 90% per la protezione degli occupanti adulti, dell'87% per la protezione degli occupanti più piccoli, del 89% per quanto riguarda la protezione degli altri utenti vulnerabili della strada e, infine, del 91% per l'efficienza di funzionamento dei sistemi ADAS.

Lucid Air - 5 stelle

Il crash test della Lucid Air

Anche la nuova grande berlina elettrica americana, sfidante diretta della Tesla Model S che pochi giorni fa ha debuttato in Svizzera, è stata messa alla prova dagli ingegneri dell'Euro NCAP.

La Lucid Air ha totalizzato un punteggio del 90% per la protezione degli occupanti adulti, del 91% per la protezione degli occupanti più piccoli, dell'84% per l'efficienza dei sistemi ADAS e, infine, del 78% per la protezione degli altri utenti vulnerabili della strada.

Mercedes-Benz GLC - 5 stelle

Il crash test della Mercedes GLC

Un'altra protagonista di questa ultima tornata di test è stata la Mercedes GLC. Il nuovo SUV medio di Stoccarda ha ottenuto le 5 stelle durante le dure prove dell'ente indipendente europeo per la sicurezza.

Il 4x4 della Stella ha ottenuto, in particolare, un punteggio del 92% per la protezione degli occupanti adulti sui sedili anteriori e posteriori, un punteggio del 90% per la protezione degli occupanti più piccoli sui sedili posteriori, un 74% per la protezione degli altri utenti vulnerabili della strada e, infine un buon 84% per quanto riguarda l'efficienza di funzionamento in condizioni critiche dei sistemi di assistenza alla guida, in questo caso di Livello 2.

MG 4 Electric - 5 stelle

Il crash test della MG 4 Electric

Anche il nuovo piccolo monovolume 100% elettrico della rinata MG è stato sottoposto ai test di impatto in questa ultima parte dell'anno.

La MG 4 Electric ha ottenuto le 5 stelle, con punteggi percentuali del 83% per quanto riguarda la protezione degli occupanti adulti sui sedili anteriori, dell'80% per quanto riguarda la protezione degli occupanti più piccoli sui sedili posteriori, del 75% per quanto riguarda la protezione degli altri utenti vulnerabili della strada e, infine, del 78% riguardo il funzionamento dei sistemi ADAS in condizioni critiche.

Peugeot 408 - 4 stelle

La Peugeot 408

Il nuovo crossover del Leone francese non è stato approfonditamente testato dagli ingegneri Euro NCAP, che però hanno stimato il punteggio in tutte le categorie basandosi sui risultati della Peugeot 308 Station Wagon, con cui l'auto è strettamente imparentata.

La Peugeot 408 ha così ottenuto le 4 stelle, fermando la percentuale di protezione degli occupanti adulti anteriori al 76%, la percentuale di protezione degli occupanti più piccoli posteriori all'84%, quella inerente alla protezione degli altri utenti vulnerabili della strada al 78% e, infine, l'efficienza dei sistemi ADAS in situazioni critiche al 65%.

Skoda Octavia - 5 stelle

Il crash test della Skoda Octavia

Una delle ultime auto a essere stata testata in questo mese è stata la Skoda Octavia. La station wagon media ceca ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP totalizzando buoni punteggi in tutti i test.

In particolare, l'ultima wagon di Mlada Boleslav ha ottenuto un 86% per la protezione degli occupanti adulti sui sedili anteriori, un 84% per la protezione degli occupanti posteriori già piccoli, il 68% per quanto riguarda la protezione degli altri utenti vulnerabili della strada e, infine, un 81% per quanto riguarda l'efficienza di funzionamento dei sistemi ADAS in condizioni critiche.

Volkswagen ID.Buzz - 5 stelle

Il crash test della Volkswagen ID.Buzz

Nell'ultima tornata di test annuale dell'ente indipendente ha trovato spazio anche il crash test del furgone 100% elettrico ispirato al passato di Wolfsburg. Il Volkswagen ID.Buzz ha ottenuto le 5 stelle, registrando un punteggio del 92% per la protezione degli occupanti adulti, dell'87% per la protezione degli occupanti più piccoli sui sedili posteriori, del 60% per quanto riguarda la protezione degli altri utenti vulnerabili della strada - a causa della sezione frontale piuttosto verticale - e, infine, del 90% riguardo l'efficienza di funzionamento dei sistemi ADAS in condizioni di utilizzo critiche.

Volkswagen Touran - 4 stelle

Il crash test della Volkswagen Touran

Sempre restando a Wolfsburg, a essere testata in questa ultima parte dell'anno, infine, è stata anche la Volkswagen Touran.

L'ultima generazione di una delle più famose monovolume di sempre ha ottenuto soltanto le 4 stelle Euro NCAP, totalizzando un punteggio del 70% per la protezione degli occupanti anteriori adulti, dell'81% per la protezione degli occupanti posteriori più piccoli, del 62% per la protezione degli altri utenti vulnerabili della strada e, infine del 66% per quanto riguarda l'efficienza di funzionamento dei sistemi ADAS.

Questa ultima tranche di test per l'Euro NCAP è stata l'ultima effettuata utilizzando il protocollo in vigore fino al 2022.