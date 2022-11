A poca distanza dal quartier generale Skoda di Mlada Boleslav, a circa un’ora di auto da Praga, c’è un centro di ricerca e sviluppo all’interno del quale in pochi sono ammessi. L’eccezione che conferma la regola, però, ha voluto che potessi sbirciare dentro il Polygon Test Center, il luogo in cui le Skoda vengono ingegnerizzate per affrontare i test dell’EuroNCAP e uscirne nel migliore dei modi.

E, considerando che da quando sono state istituite le 5 stelle ciascun modello Skoda è riuscito a ottenerle e che la Fabia di ultima generazione e la Enyaq sono risultate persino le migliori delle rispettive categorie, al Polygon Test Center sanno quello che fanno. Mi hanno spiegato come lavorano e ve lo racconto nel video.

I crash test: la sicurezza degli occupanti adulti

L’ente europeo EuroNCAP ha istituito un sistema di ranking che prevede 4 sottocategorie: occupanti adulti, dei bambini a bordo, degli utenti della strada e dotazione e funzionamento dei dispositivi attivi di assistenza.

Per la sicurezza degli adulti a bordo si usano i celebri manichini. Sono di diversa taglia e peso, così che possano rappresentare la maggioranza della popolazione, e sono imbottiti di sensori. Per capirci, sono così sofisticati che arrivano a costare oltre mezzo milione di euro l’uno.

I test d’impatto sono diversi: c’è quello frontale, a 50 km/h con ostacolo posto in maniera asimmetrica rispetto al muso dell’auto, quello laterale, a 60 km/h all’altezza dell’anca del guidatore e la prova per la testa, a 32 km/h, con un palo indeformabile. I manichini producono dei dati che vengono raccolti in stelle e punteggi numerici.

In questa fase gioca un ruolo fondamentale la progettazione della scocca. Gli acciai ad alta rigidità resistono all’urto mentre zone di deformazione ne assorbono l’energia, perciò vengono usati in maniera sempre maggiore. La Octavia attuale, per esempio, è composta per circa il 25% di questi acciai contro il 20% della generazione precedente, mentre la Fabia arriva a quasi l’80%.

Poi, ovvio, ci sono gli airbag. Quelli frontali, quelli laterali che si estendono anche dietro, per le ginocchia. Rimanendo sulla Octavia, può montarne fino ai dieci, tra cui uno centrale che crea una barriera che impedisce alle teste dei due occupanti anteriori di sbattere tra loro.

La sicurezza dei bambini

Capitolo sicurezza degli occupanti bambini. Pure per testare la loro sicurezza vengono utilizzati dei manichini, classificati in base all’età e dunque alle dimensioni. I seggiolini utilizzati sono compatibili con il protocollo ISOFIX, ormai diffuso su tutti i modelli. Anche in questo caso, gli impatti sono frontale e laterale.

La sicurezza degli utenti della strada

La terza voce riguarda la sicurezza degli utenti della strada, cioè pedoni e ciclisti. Su questa voce influisce il design e la struttura del frontale dell’auto, che dev’essere in grado di attutire il colpo isolando dalle componenti meccaniche più rigide. Per effettuare questi test, oltre a migliaia di simulazioni, vengono utilizzati dei macchinari che riproducono parti del corpo umano, in particolar modo testa e gambe.

Si tratta di sofisticati dispositivi ricchi di sensori e in grado, a seconda di dimensioni, pesi e struttura, di fornire informazioni rappresentative di una larga fetta di popolazione.

Anche la sicurezza attiva ha un ruolo centrale nella sicurezza degli utenti della strada. Il Front Assist, che è sempre di serie sulle Skoda europee, è quel sistema di protezione predittiva dei pedoni e dei ciclisti, in grado di riconoscere le sagome e le traiettorie e frenare. Il sistema di prevenzione delle collisioni aiuta il guidatore a fare una manovra controllata per prevenire l’impatto, aumentando la coppia sullo sterzo.

Le auto in questi casi vengono guidate da robot, in maniera tale che ogni test sia perfettamente uguale al precedente e sempre controllato nei dettagli.

I dispositivi di sicurezza attiva

L’ultima voce valutata è quella dei dispositivi di ausilio alla guida come la frenata automatica d’emergenza e il mantenitore di corsia.

Attenzione: oggi l’EuroNCap può effettuare anche due valutazioni per singolo modello. Una con l’equipaggiamento di sicurezza attiva di serie e l’altra con la dotazione completa opzionale, a patto che questo “pacchetto” sia offerto su tutta la gamma e in tutti i mercati.

Skoda lavora da sempre sulla sicurezza

All’interno del Polygon Test Center vengono messe alla prova anche le auto elettriche con dei test specifici e c’è persino un’area in cui i modelli sono immersi nell’acqua. Non a caso è stato insignito del premio Crash Laboratory of the Year 2020 dalla rivista specializzata Automotive Testing Technology International.

È dal lavoro svolto qui che i 15 modelli lanciati dal 2008 hanno raggiunto i punteggi massimi nei test EuroNCAP e Global NCAP.

Una tradizione, quella di Skoda per l’attenzione alla sicurezza, che risale a ben cinque decenni fa. Era il 1972, infatti, quando una 100 L si rese protagonista del primo crash test ufficiale Skoda documentato.

Un razzo a vapore ha spinto la malcapitata fino a 50 km/h lungo un binario e, a cinque metri dal muro d’impatto, l’ha lasciata al suo duro destino. Il tutto è stato ripreso con una telecamera a 1000 fps.