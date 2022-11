"Il più grande test di gruppo dell'anno". Ecco quello che ha recentemente messo in campo l'Euro NCAP, l'ente europeo per la sicurezze delle auto. In totale sono stati strapazzati 15 modelli di tutti i tipi, da berline elettriche e non a grandi SUV, passando anche per un pick-up.

La notizia nella notizia è che la quasi totalità delle auto testate ha preso 5 stelle, il massimo dei voti. A uscire pienamente promosse sono Tesla Model S e la sua rivale NIO ET7, le "cugine" Toyota bZ4X e Subaru Solterra, smart #1, Hyundai Ioniq 6, Nissan Arya, Honda Civic, Toyota Corolla Cross, Nissan X Trail, Renault Austral, Rover Range e Range Rover Sport, WEY Coffee 02 e DS 9, l'unica del gruppo a prendere 4 stelle.

Vediamo di seguito le varie valutazioni ottenute dalle varie auto messe alla prova dall'Euro NCAP.

Hyundai Ioniq 6 - 5 stelle

Il secondo modello 100% elettrico nato su una piattaforma dedicata della Casa coreana si porta a casa il massimo dei voti brillando particolarmente sotto il profilo della protezione degli adulti con il 97%, miglior risultato di sempre condiviso con la Tesla Model Y. Il resto dei voti dice 87% per protezione minori, 66% protezione pedoni e ciclisti e 90% nei sistemi di sicurezza attiva.

NIO ET7 - 5 stelle

Futura rivale di Model S e delle altre ammiraglie elettriche come BMW i7 e Mercedes EQS la NIO ET7 si è congedata dai crash test Euro NCAP con il 91% nella protezione adulti, 87% per i bambini, 73% per pedoni e 95% per quanto riguarda i sistemi di sicurezza attiva, secondo miglior risultato di sempre.

Nissan Ariya - 5 stelle

5 stelle anche per il SUV elettrico giapponese con l'86% nella protezione occupanti adulti, 89% per i bambini, 74% per i pedoni e 93% considerando i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

smart #1 - 5 stelle

Due prime volte per la Casa: mai nella sua storia infatti smart si era cimentata in un SUV e in un modello (ben) più lungo di 4 metri. La smart #1 ha portato a casa il massimo dei voti con il 96% per quanto riguarda la protezione adulti (secondo miglior risultato di sempre all'Euro NCAP), 89% per i bambini, 71% per pedoni e ciclisti e 88% nei sistemi di sicurezza attiva.

Subaru Solterra - 5 stelle

La prima auto 100% elettrica di Subaru si è comportata in maniera ottima nei crash test con l'88% nella protezione adulti, 87% per i più piccoli, 79% per quanto riguarda i pedoni e 91% considerando assistenti alla guida e sistemi di sicurezza.

Tesla Model S - 5 stelle

La Tesla Model S ha brillato praticamente in ognuno dei 4 test ottenendo il 94% per la protezione degli occupanti adulti, il 91% per i bambini, l'85% per i pedoni e il 98% per i sistemi di assistenza alla guida e sicurezza, il voto più alto mai ottenuto nei crash test Euro NCAP assieme alla "sorella" Model Y.

Toyota bZ4X - 5 stelle

Condividendo meccanica e stile con la Solterra anche il SUV elettrico di Toyota si è portato a casa le 5 stelle Euro NCAP, con le stesse votazioni della controparte delle Pleiadi.

Honda Civic - 5 stelle

Giunta all'undicesima generazione la Honda Civic si è comportata bene in ognuno dei vari test effettuati dall'Euro NCAP con l'89% nella protezione degli adulti, 87% in quella dei bambini, 82% per pedoni e ciclisti e 83% per quanto riguarda i sistemi di sicurezza.

Isuzu D-Max - 5 stelle

Unico pick-up messo alla prova in questa tornata di test l'Isuzu D-Max a doppia cabina ha preso l'86% per la protezione occupanti adulti, 86% bambini, 69% utenti vulnerabili della strada e 83% per i safety assist.

Land Rover Range Rover - 5 stelle

Il SUV più grande e lussuoso della Casa inglese è infarcito di novità estetiche e tecnologiche ed è stato promosso dall'Euro NCAP con l'84% nella valutazione sulla protezione degli occupanti adulti, 87% per i più piccoli, 72% per pedoni e ciclisti mentre i safety assist hanno ricevuto l'82%.

Land Rover Range Rover Sport - 5 stelle

Più piccolo rispetto alla Range classica la versione Sport del SUV inglese ha fatto meglio della sorella maggiore nella protezione adulti con l'85%, ripetuto anche per quanto riguarda i più piccoli mentre per gli utenti della strada si è fermato al 69%, portando a casa l'82% nella valutazione dei sistemi di sicurezza attiva.

Renault Austral - 5 stelle

Erede della Kadjar la Renault Austral ha preso l'88% nella protezione occupanti adulti, 83% per quanto riguarda i bambini, 69% per i cosiddetti "utenti vulnerabili della strada" e 87% nei vari safety assist.

Toyota Corolla Cross - 5 stelle

Uno dei modelli più attesi degli ultimi tempi, capace di unire dimensioni da famiglia, carrozzeria SUV e motorizzazione full hybrid. La Toyota Corolla Cross è stata valutata dall'Euro NCAP con l'85% per la protezione adulti, 83% per i bambini, 87% per pedoni e ciclisti e 82% per gli assistenti alla guida.

Wey Coffee 2 - 5 stelle

Appartenente alla galassia del colosso Great Wall il SUV ibrido plug-in conferma il grande lavoro svolto dai costruttori cinesi per quanto riguarda la sicurezza con le 5 stelle totali ottenute dal 94% per la protezione adulti, 87% per i più piccoli, 73% per pedoni e ciclisti e 93% (quarto risultato di sempre) per gli assistenti alla guida.

DS 9 - 4 stelle

Unica a non ottenere il massimo dei voti la DS 9 è stata penalizzata dai risultati non convincenti per quanto riguarda la frenata d'emergenza, specialmente nei test con altri veicoli fermi. Le votazioni sono state del 79% per la protezione adulti, 86% bambini, 67% pedoni e ciclisti e 67% safety assist.