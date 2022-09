Negli ultimi tempi abbiamo parlato sempre più spesso di auto cinesi, citando brand sconosciuti (o quasi) in Italia e in Europa, che si preparano al debutto in Occidente. Parlare di "invasione" è prematuro, ma sicuramente si tratta di un trend da osservare con la massima attenzione.

Anche perché è interessante analizzare come come l'arrivo nel Vecchio Continente sia coinciso con netti cambi di direzione da parte dei colossi orientali. Se infatti fino a qualche anno fa pensare a un'auto cinese significava figurarsi (senza mezzi termini) auto brutte, ora lo stile è di certo più ricercato. Può piacere o non piacere, ma gli sforzi in termini di stile (e originalità) si vedono. Così come quelli per aumentare la qualità e l'offerta tecnologica.

Mancava ancora un punto: la sicurezza. Ora però pare che anche su questo punto i costruttori cinesi vogliano cambiare passo.

Sicurezza a 5 stelle

Certo, il discorso non è (ancora) generale, ma l'ultima tornata dei crash test Euro NCAP ha premiato col massimo dei voti Wey Coffee 01 e Ora Funky Kat, rispettivamente SUV ibrido plug-in e compatta 100% elettrica appartenenti alla galassia Great Wall, il Gruppo automobilistico cinese più grande del mondo.

Il crash test della Ora Funky Cat

Prima di loro - contando unicamente i test del consorzio europeo svolti secondo le nuove modalità - solo un altro modello proveniente dalla Cina ci era riuscito: la NIO ES8, SUV elettrico commercializzato in Nord Europa a partire dal 2021. E rispetto al quale le due nuove arrivate fanno nettamente meglio.

La tecnologia fa la differenza

Partiamo dall'ultima delle 4 valutazioni dell'Euro NCAP, quella relativa ai sistemi di assistenza alla guida: Wey Coffee 01 e Ora Funky Cat, considerando il biennio 2021/2022, sono rispettivamente seconda a terza con 94% e 93%, dietro solamente al 98% della Tesla Model Y (provata nella stessa tornata di crash test).

I crash test della Wey Coffee 01

Si tratta di test che prendono in considerazione (come descritto dallo stesso ente) "le principali tecnologie di assistenza al conducente in grado di promuovere una marcia sicura e ridurre gli incidenti". Tecnologie promosse (quasi) a pieni voti: 15,1 su 16 per la Wey Coffee e 15 su 16 per la Ora Funky Cat.

La cinesi compaiono in top 5 (quarta posizione) anche per quanto riguarda la protezione degli adulti facendo segnare il 92%, come la Volvo XC40 Recharge, mentre la WEY Coffe è subito dietro con il 91% al pari di Lexus NX, Mercedes Citan Tourer, Classe T e Kia Niro.

Tutto perfetto?

Come scritto all'inizio le 5 stelle nei crash test Euro NCAP di Funky Cat e Way Coffee rappresentano una felice eccezione in un panorama che il massimo dei voti nel biennio 2021/2022 non l'ha mai ottenuto, anche se va sottolineato il fatto che in questo lasso di tempo tra le auto cinesi testate ci sia stata la sola MG Marvel R, giudicata con 4 stelle.

La strada imboccata però sembra quella giusta e con sicurezza ad alti livelli. Insomma, le frecce all'arco delle alle auto cinesi per crescere sulle strade del mondo sono sempre di più. La politica europea deve rendersene conto, supportando adeguatamente l'industria per rimanere competitiva.