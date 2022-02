Arrivato in tempi relativamente recenti sul nostro mercato ma promettente, il marchio MG, che riprende lo storico brand sportivo britannico anche se sotto una proprietà cinese, ha in programma per questo 2022 una interessante serie di novità che riguardano principalmente modelli elettrici.

Oltre ai SUV Marvel R EV e ZS EV, già inserite a listino con i primi esemplari in pronta consegna da fine 2021 ma che iniziano a circolare effettivamente per le strade da quest'anno, sono infatti in arrivo la familiare MG5 EV e piccoli aggiornamenti di gamma sulle altre vetture già in vendita.

Ecco quindi le novità MG per il 2022:

MG5 Electric

In arrivo entro poche settimane, MG5 è il primo modello non-SUV della gamma MG oltre che la prima station wagon compatta nata totalmente elettrica al mondo, che offre un bagagliaio da 479 litri di base e uno schermo da 10,25'' che si inclina verso guidatore.

MG5 Electric 2022

Spinta da un singolo motore elettrico anteriore da 115 kW (pari a 156 CV) e 260 Nm di coppia, la MG5 Electric monta una batteria da 61,1 kWh che promette 400 km di autonomia ma in un secondo momento ne arriverà una un po' più piccola, da 50,3 kWh e 320 km.

Nome MG5 Electric Carrozzeria Station Wagon Motori Elettrico Data di arrivo Marzo 2022 Prezzi Da 30.000 euro (da confermare)

MG ZS e ZS EV 2022

Per il più compatto dei SUV MG sono arrivate due novità: la prima è la variante elettrica lanciata a fine 2021, che presenta gli aggiornamenti dell'ultimo restyling tra cui i fari full Led e ritocchi alle linee. Il listino combina gli allestimenti Comfort e Luxury con le varianti di batteria Long Range da 70 kWh e 440 km e Standard Range da 50,3 kWh e 320 km. Potenziato anche il caricamento della batteria.

La nuova MG ZS EV avrà un prezzo di partenza inferiore rispetto al modello precedente, da 33.490 euro per la versione Comfort con batteria da 50,3 kWh, e da 37.990 euro per la versione Comfort con batteria da 70 kWh.

MG ZS EV restyling

L’altra novità riguarda il modello con motore a benzina 1.0T, che dal 2022 si può avere unicamente in versione Luxury, quello fin qui preferito dalla clientela, scelta che velocizza produzione e tempi di consegna.

Nome MG ZS e ZS EV Carrozzeria SUV Motori Benzina o elettrico Data di arrivo Gennaio 2022 Prezzi Benzina da 15.990, EV da 33.490 a 37.990

MG EHS 2022

Per il modello intermedio della gamma SUV, MG EHS è anche l'unico della famiglia con motorizzazione ibrida plug-in che combina un 1.5 Turbo a benzina con un modulo elettrico ottenendo 258 CV complessivi.

MG EHS 2022

Per il 2022, il listino è stato ritoccato con la colorazione Red Diamond ora offerta come standard sulla versione base Excite, in vendita a 36.290 euro.

Nome MG EHS Carrozzeria SUV Motore Benzina ibrido plug-in Data di arrivo Aggiornamento listino gennaio 2022 Prezzi Da 36.290 a 39.090 euro

MG Marvel R EV

Si tratta del modello al vertice: la MG Marvel R EV è lunga poco meno di 4,7 metri, con un profilo da SUV-coupé e trazione posteriore, potenza di 132 kW (180 CV) oppure, sulla versione Performance, integrale ottenuta aggiungendo un motore anteriore per 212 kW (288 CV) di potenza massima e 200 km/h.

MG Marvel R Electric

La batteria per tutte è da 70 kWh con caricatore di bordo da 11 kW in corrente alternata e capacità di supportare ricariche veloci fino a 92 kW. I prezzi partono da 40.990 euro ma si può acquistare con una base di meno di 33.000 sfruttando ecobonus e promozione.