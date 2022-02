Non si ferma la crescita di MG. Il marchio di proprietà della cinese SAIC ha venduto 52 mila esemplari in tutta Europa nel 2021 e vuole triplicare questi numeri nel 2022, prima di arrivare al milione netto in 100 mercati globali entro il 2024. Piani importanti, quindi, per un brand che nel prossimo futuro potrebbe inserirsi anche in un nuovo segmento: quello delle roadster elettriche.

La Cyberster si fa davvero

Se finora sono stati i SUV e i crossover il punto focale dell’offerta di MG, adesso la Casa starebbe valutando il lancio di una versione di serie della concept Cyberster. Presentato al Salone di Shanghai nella primavera 2021, il modello dovrebbe inserirsi in una gamma di modelli denominata “Cyber”, l’acronimo dei principi co-creating, young, beyond, evolution e recreation (“co-creazione, giovane, oltre i confini, evoluzione e ricreazione”).

La Cyberster prenderebbe le forme di una roadster elettrica con due posti secchi e dovrebbe debuttare nel 2024, in occasione dei 100 anni dalla nascita del brand. Secondo quanto rivelato da un rappresentante di MG ad Autocar, il marchio “è pronto a stupire inserendosi in un mercato mai visto prima”.

Prestazioni elevate, listino contenuto

L’obiettivo di MG è quello di vendere una delle primissime roadster con prezzi “accessibili” (se confrontati con quelli delle principali sportive a batteria). Ipotizziamo che il listino possa aggirarsi tra i 30 e i 50 mila euro, lo stesso range di cifre degli attuali modelli della Casa. Con questi prezzi, MG potrebbe mettere nel mirino sportive come la Mazda MX-5 e la Toyota GR86 offrendo, però, prestazioni di livello superiore.

Nella ricostruzione di Autocar, la Cyberster di serie dovrebbe utilizzare un pacco batterie particolarmente efficiente che permetterebbe fino a 800 km di autonomia. Il singolo motore elettrico montato – probabilmente – sull’asse posteriore potrebbe ereditare la tecnologia della ZS EV attualmente in vendita e consentire uno scatto 0-100 km/h intorno ai 3 secondi.