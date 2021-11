Se avete praticamente cento anni, siete nati a Oxford e avete sperimentato la maestria britannica, la razionalità tedesca e la perseveranza cinese, allora siete un brand automotive iconico. Di quelli da mettere in garage. Sì, ma quando? Subito, secondo Andrea Bartolomeo, country manager Italia di MG, che sta appunto per Morris Garage, la Casa ora controllata dalla Saic, sede centrale a Shanghai, 7 milioni di veicoli prodotti nel 2020, settimo costruttore globale.

"Sia la MG ZS a benzina che la MG Marvel R elettrica sono pronte nei nostri concessionari, senza tempi di attesa. Credo sia un fattore che in questo momento storico, caratterizzato dalla crisi dei chip, vada rimarcato", ha spiegato Bartolomeo in una conferenza stampa. "Oggi abbiamo le vetture in stock a disposizione e le avremo anche nel 2022. È un nostro punto di forza e un aspetto strategico per il mercato".

Già perché a breve arriveranno anche altri due modelli: la nuova MG ZS EV, entro fine anno, e la MG 5 Electric neile "prime settimane" del 2022. Ma andiamo con odine e diamo un'occhiata alla gamma.

MG Marvel R Electric

Ammiraglia della gamma, è un Suv coupé a 2 o 4 ruote motrici. Tre gli allestimenti: Comfort Luxury e Performance (con trazione integrale e interni in alcantara brown). I primi due hanno entrambi la trazione posteriore, due motori elettrici, una potenza di 132 kW (180 CV), 410 Nm di coppia e un'autonomia di 402 chilometri (ciclo Wltp).

MG Marvel R Electric

L’allestimento Performance aggiunge un motore elettrico all'asse anteriore, impiega 4,9 secondi per passare da zero a 100 km/h. Il powertrain sviluppa 288 CV e tocca i 200 km/h. La batteria da 70 kW ha una carica di bordo trifase da 11 kW per la ricarica in corrente alternata. È anche adatta alla ricarica rapida (corrente continua) con un massimo di 92 kW, che permette di passare dal 5 all'80% in 43 minuti. All'interno, tra i caratteri distintivi, l'impianto stereo Bose e un enorme schermo flottante da 19,4".

I prezzi dell'offerta Welcome partono da 32.550 euro con ecobonus o 199 euro al mese con finanziamento GO (tre i diversi prodotti finanziari: Flex, formula 3+4 anni o riscatto finale; GO, 36 mesi e riscatto, restituzione o cambio; Easy, finanziamento completo fino a 84 mesi).

MG5 Electric

È la prima station wagon di segmento C totalmente elettrica al mondo. È caratterizzata da un bagagliaio di 479 litri che può arrivare a 1.400 abbattendo i sedili posteriori. Lo schermo da 10,25'' si inclina verso guidatore e sulle sedute sono stati aggiunti 2 centimetri di schiuma morbida per migliorare il comfort e rendere ancora più evidente il claim della vettura: "Spazio privato in movimento".

MG5 Electric

La trazione è anteriore, con un motore elettrico da 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia. La MG5 Electric è inizialmente offerta con una batteria da 61,1 kWh e un'autonomia di 400 km (WLTP). In una fase successiva, sarà disponibile anche una versione con batteria da 50,3 kWh, che fornisce un'autonomia WLTP di 320 km. Entrambe le versioni a batteria della familiare 100% elettrica consentiranno la ricarica rapida in alternata, grazie al caricatore di bordo trifase da 11 kW. Il prezzo di listino sarà all'incirca di 30 mila euro.

Nuova MG ZS

Il centro stile di Londra ha ridisegnato i fari fari full led e ha realizzato un profilo dal taglio più muscolare. Sarà offerta con due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e la versione EV anche in due varianti di batteria, Long Range da 70 kWh consentirà un'autonomia di 440 km (Wltp) rispetto ai 263 km dell'attuale modello. Sarà disponibile anche una batteria Standard Range da 50,3 kWh con un'autonomia di 320 km (Wltp). Oltre alla maggiore capacità della batteria, la nuova MG ZS EV può anche caricarsi più velocemente. La versione Long Range è equipaggiata di serie con una trifase da 11 kW a bordo.

La nuova ZS EV avrà un prezzo di partenza inferiore rispetto al modello precedente, da 33.490 euro per la versione Comfort con batteria da 50,3 kWh, e da 37.990 euro per la versione Comfort con batteria da 70 kWh.

MG ZS EV restyling

A chi non è ancora convito al 100% dell'elettrico, MG offre la ZS a benzina in variante con due motori: il 1.5 aspirato e il 1.0 turbo, entrambi disponibili con trasmissione manuale e automatica. Tetto panoramico di serie e garanzia completa 7 anni o 150 mila chilometri (come per tutta la gamma). Prezzi: 13.950 euro al lancio con il pacchetto Welcome o 99 euro mese con pacchetto Go.

La scalata all'Europa (e all'Italia)

"Con questa gamma", ha rilevato Bartolomeo, "contiamo di soddifare i tre punti chiave della nostra strategia commerciale: impegno verso la mobilità del futuro, attenzione ai clienti e ambizione di proporre sul mercato l'offerta di valore più competitiva".

Del resto MG, tornata nel vecchio Continente a far data dal 2015, prima in Gran Bretagna e poi via via fino in Italia 8 mesi fa (dal 2022 sbarcherà nei Paesi dell'Est e in Svizzera), di strada ne ha fatta. Nel 2020 ha venduto 29 mila vetture in Europa, salite a 37 mila tra gennaio e ottobre di quest'anno, il 58% delle quali elettrificate.

In italia la rete arriverà entro fine anno a 40 concessionari e 70 punti vendita. Le previsioni sono per un immatricolato di circa 1.000 vetture nel 2021. "Ma è solo un punto di partenza importante, solo un warm up", ha rimarcato il country manager. "L'anno prossimo ci sarà la vera gara e lì puntiamo a superare le 5 mila unità. Perché noi vogliamo far meglio e prima degli altri".

Anche a questo servono le partnership, collaborazioni con il Banco Santander per la parte finanziaria, con Arval per il noleggio e, l'ultima in ordine di tempo con Enel X, per una serie di prodotti e servizi dedicati. MG, "a testimonianza del fatto che vogliamo rimanere per molto tempo in Italia", è anche sponsor della nazionale di basket.