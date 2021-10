Nei listini europei di MG, il marchio inglese entrato nell'orbita del colosso cinese Saic Motors e specializzato in auto a batteria, entrano due nuovi modelli elettrici al 100% e si aggiunge la MG ZS EV restyling.

La prima novità è il SUV elettrico MG Marvel R che sarà nelle concessionarie MG da fine ottobre 2021 e ha un prezzo base europeo di 39.990 euro. L'altra è la prima station wagon elettrica al mondo, la MG5 Electric venduta a un prezzo europeo inferiore ai 30.000 euro e che arriverà press i rivenditori entro il primo trimestre del 2022. I prezzi italiani, non ancora ufficializzati, potrebbero variare leggermente da quelli indicati.

MG Marvel R: motori, allestimenti e prezzi

Ricordiamo che la MG Marvel R è un SUV medio/compatto di segmento C, lungo 4,67 metri, largo 1,91 metri e alto 1,61 metri che ha dimensioni vicine a quelle di Toyota RAV4, Ford Kuga e Skoda Kodiaq. Essendo totalmente elettrica, le sue rivali dirette sono Skoda Enyaq e Ford Mustang Mach-e, vetture a cui risponde con una batteria da 70 kWh che promette un'autonomia di 402 km (WLTP).

Fotogallery: MG Marvel R Electric

59 Foto

La MG Marvel R ha un bagagliaio posteriore dalla capacità variabile tra i 357 e i 1.396 litri, cui si aggiungono i 150 litri del vano di carico anteriore. Sono tre le versioni disponibili, le Comfort e Luxury con due motori elettrici e trazione posteriore da 180 CV (132 kW) e la Performance che è invece trimotore, 4x4 e ha 288 CV (212 kW).

Prezzo europeo Potenza/trazione Autonomia MG Marvel R Comfort 39.990 euro 180 CV/anteriore 402 km MG Marvel R Luxury 43.990 euro 180 CV/anteriore 402 km MG Marvel R Performance 47.900 euro 288 CV/integrale 370 km

Per tutte le versioni la velocità massima è di 200 km/h, mentre il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h passa dai 7,9 secondi delle varianti bimotore ai 4,9 secondi della trimotore Performance, che ha un'autonomia ridotta di 370 km. Le versioni top di gamma hanno di serie i sedili sportivi in pelle, la telecamera a 360°, i cerchi in lega da 19" e il portellone elettrico con apertura senza mani.

Il caricatore di bordo per la ricarica in corrente alternata ha una potenza di 11 kW, mentre la ricarica in corrente continua (dalla potenza massima non specificata), permette di riempire all'80% la batteria in circa 40 minuti.

MG5 Electric, l'unica wagon a batteria costa meno di 30.000 euro

Per la MG5 Electric parliamo invece di un primo prezzo indicativo a livello europeo inferiore ai 30.000 euro. Il listino italiano della prima station wagon elettrica al mondo sarà invece ufficializzato nei prossimi mesi e le prime auto sono attese in concessionaria nel primo trimestre del 2022.

Fotogallery: Foto - MG5 Electric (2022)

18 Foto

La prima familiare a zero emissioni sul mercato vanta una lunghezza di 4,54 metri, simile a quella di Fiat Tipo Station Wagon e poco inferiore alla Ford Focus Wagon. La MG5 Electric ha una capacità di carico compresa nel range 479-1.400 litri. Gli allestimenti disponibili sono Comfort e Luxury.

Prezzo europeo Potenza/trazione Autonomia MG5 Electric Standard Range <30.000 euro 156 CV/anteriore 400 km MG5 Electric Long Range N.D. 156 CV/anteriore 320 km

L'autonomia dichiarata della wagon elettrica di MG è di 400 km a zero emissioni per la versione di lancio con batteria da 61,1 kWh, mentre la successiva variante con batteria da 50,3 kWh è omologata per 320 km WLTP. Entrambe le MG5 Electric hanno trazione anteriore, potenza massima di 156 CV (115 kW), 8,3 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h e un caricatore in corrente alternata da 11 kW.

MG ZS EV restyling, da 30.990 euro

Il terzo modello MG in arrivo è la MG ZS EV restyling, versione rivista e aggiornata del SUV elettrico compatto MG ZS EV che cambia leggermente look e aumenta la sua autonomia fino ai 440 km con la nuova batteria da 70 kWh della Long Range.

Fotogallery: Foto - MG ZS EV restyling (2021)

15 Foto

Prezzo europeo Potenza/trazione Autonomia MG ZS EV Standard Range Comfort 30.990 euro N.D. 440 km MG ZS EV Long Range Comfort 34.990 euro N.D. 320 km MG ZS EV Standard Range Luxury N.D. N.D. 440 km MG ZS EV Standard Range Luxury N.D. N.D. 320 km

Grazie anche alla versione d'accesso Standard Range con batteria da 50,3 kWh (320 km di autonomia), il prezzo indicativo per l'Europa della MG ZS EV restyling partirà dai 30.990 euro e sarà negli MG Store nei prossimi mesi. La Long Range parte invece da 34.990 euro.