Lo storico marchio inglese MG, dal 2007 di proprietà del gruppo cinese SAIC, ha svelato un nuovo concept di auto elettrica da città dal nome Maze.

Il veicolo è stato sviluppato dal SAIC Design Adanced London per celebrare il terzo anniversario della nascita del centro stile con sede nella capitale britannica.

Concept ispirato ai videogiochi

Il prototipo è una biposto pensata principalmente per l’utilizzo in ambienti urbani, secondo un modello che unisce lo spirito della mobilità a quello del gioco per offrire ai clienti un veicolo in grado di esprimere al contempo alti contenuti tecnologici e un design in grado di suscitare emozioni.

Una visione, quella di MG, legata agli automobilisti del futuro, i giovani nativi digitali che condividono la passione per il mondo dei videogiochi, secondo un concetto che collega “la realtà digitale a quella fisica, che ci dà la vera gioia di guidare”, come dice Carl Gotham, Adavanced Design Director del centro stile SAIC.

Look futuristico e forme trasparenti

Alla base del concept l’idea di “mobile gaming” che riproduce le dinamiche tipiche della realtà videoludica attraverso un sistema di ricompensa a punti e mostra, ad esempio, elementi di street art digitale che interagiscono con strutture, edifici e punti di riferimento delle città.

Dal punto di vista estetico la MG Malze si caratterizza per un look esterno futuristico che ricorda il mondo gamer, con elementi quali telaio e componenti interne completamente a vista in modo da rivelarne il design.

L’accesso all’abitacolo è di tipo frontale con il cofano e il parabrezza che si aprono verso l’alto per lasciare spazio a sedili in grado di ospitare due persone. L’interfaccia utente mostra una serie di informazioni - tra le quali una mappa 3D - e lo sterzo può essere controllato direttamente dallo smartphone del conducente.