Dopo 15 anni tornano le MG, dopo l’acquisizione cinese, anche nel mercato italiano. MG Motor Italy approfitta delle agevolazioni statali per promuovere i due modelli attualmente in commercio, entrambi SUV: l’elettrica MG ZS di segmento B e l’ibrida plug-in MG EHS di categoria appena superiore. Vediamo l’offerta proposta su quest’ultima, che si prolunga fino al 30 settembre, in collaborazione con banca Santander.

La MG EHS 1.5 T-GDI plug-in hybrid nell’allestimento di attacco Excite può essere acquistata a 29.560 euro anziché 35.850 euro, con rottamazione ed ecoincentivi governativi. Con un anticipo di 6.880 euro, si pagano poi 35 rate mensili da 159 euro (TAN 3,97%, TAEG 5,01%), mentre la rata finale ammonta a 20.076 euro.

Da segnalare il fatto che MG garantisca le proprie auto per 7 anni o 150.000 km, comprese le componenti elettriche come batteria e motore, mentre sulla ruggine passante la garanzia di 7 anni non ha limiti chilometrici.

Vantaggi

Considerata la categoria della MG EHS, l’importo di partenza inferiore ai 30.000 euro è piuttosto competitivo, e ancora più le rate di 159 euro per 35 mesi. Il motore ibrido plug-in, che può viaggiare solo in modalità elettrica fino a 52 km, è sicuramente attuale, mentre i 7 anni di garanzia estesi anche sulla parte elettrica costituiscono un vantaggio interessante.

Svantaggi

Agli importi indicati vanno sommati gli oneri finanziari, come indicato nell’esempio ufficiale. Per l’acquisto di una MG, soprattutto in certe località, potrebbe ancora essere un problema la rete di vendita e assistenza, che comunque dovrebbe raggiungere i 60 punti vendita in Italia entro fine 2021.

In sintesi