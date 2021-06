Dopo 15 anni di assenza, lo storico marchio inglese MG fa il suo ritorno in Italia con due SUV, il più grande ibrido plug-in chiamato EHS e il più piccolo 100% elettrico ZS, seguendo l'esigenza di un mercato in cui spopola la guida rialzata.

Il primo dei due, l'ibrido plug-in MG EHS di segmento C-SUV, fa il suo debutto in Italia al Milano Monza Motor Show 2021: noi l'abbiamo visto dal vivo e ve lo raccontiamo nel video live che trovate qui sopra.

Ibrida e completa nelle dotazioni

La MG EHS è attualmente il modello di punta nella gamma italiana del marchio inglese, e sviluppa 258 CV complessivi (122 CV elettrici e 162 CV termici) per 480 Nm di coppia, con cambio a 6 marce e 4 rapporti per il motore elettrico. C'è un differenziale a bloccaggio elettronico XDS per inibire il sottosterzo, e l'accelerazione permette uno 0-100 km/h in 6,9 secondi.

Il consumo medio dichiarato si ferma a 1,8 litri/100 km, con un'autonomia a zero emissioni pari a 52 km nel ciclo WLTP. E parlando di emissioni, i 43 g/km di CO2 gli permettono di rientrare negli ecoincentivi statali.

Ci sono due allestimenti disponibili, e la dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione "base". In entrambi i casi, sono sempre compresi nell'equipaggiamento i sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2, oltre a 7 anni di garanzia. Ecco i due allestimenti: