In appena due anni di presenza sul mercato, il marchio MG è riuscito a farsi conoscere bene anche in Italia, con numeri di vendita in crescita vertiginosa che vanno a insidiare brand storici e molto conosciuti.

Da gennaio ad aprile 2023 sono state infatti ben 7.828 le MG immatricolate in Italia, un numero che confrontato con le 1.764 vetture targate nel primo quadrimestre del 2022 rappresenta una crescita del 343,76%.

In pratica le vendite MG, marchio del colosso cinese SAIC Motor, sono più che quadruplicate in un anno e la quota di mercato del marchio britannico-cinese è passata dallo 0,40% all'1,42%.

In Italia MG supera MINI, Mazda e Volvo

Solo per dare un'idea della rapida scalata fatta da MG alle classifiche di vendita, basta scorrere la graduatoria italiana dei primi quattro mesi del 2023, una lista che vede MG davanti a MINI, Mazda e Volvo e ormai vicinissima ad Alfa Romeo, altro fenomeno di mercato grazie anche alla Tonale.

Una parte della gamma europea di MG

In pratica MG si piazza alla 22esima posizione nelle vendite italiane da inizio anno, mentre nello stesso periodo del 2022 era 31esima. Insomma, un balzo in avanti di nove posti che non si vedeva da molto tempo.

Immatricolazioni Italia (gen-apr 2023) Immatricolazioni Italia (gen-apr 2022) Fiat: 65.979 Volkswagen: 45.742 Toyota: 33.746 Ford: 31.081 Dacia: 30.993 Peugeot: 29.884 Renault: 27.236 Jeep: 26.842 Audi: 23.459 BMW: 20.054 Citroen: 19.572 Opel: 18.181 Mercedes: 17.481 Kia: 16.359 Hyundai: 16.293 Lancia: 14.819 Nissan: 12.567 Skoda: 11.329 Suzuki: 11.091 DR Motor: 9.062 Alfa Romeo: 8.914 MG: 7.828 MINI: 6.791 Mazda: 5.818 Volvo: 5.592 Tesla: 5.290 Cupra: 4.822 Seat: 4.328 Land Rover: 3.015 DS: 2.680 Porsche: 2.671 Fiat: 62.296 Volkswagen: 32.510 Ford: 30.344 Toyota: 28.045 Peugeot: 24.531 Dacia: 23.548 Renault: 19.046 Citroen: 18.965 Jeep: 17.772 Audi: 17.400 BMW: 16.722 Opel: 16.105 Mercedes: 14.426 Kia: 14.318 Lancia: 13.509 Hyundai: 12.477 Nissan: 8.376 Suzuki: 8.258 Skoda: 7.680 MINI: 5.848 DR Motor: 5.757 Seat: 4.617 Volvo: 4.138 Mazda: 3.475 Alfa Romeo: 3.088 Honda: 2.906 Cupra: 2.723 Land Rover: 2.431 Porsche: 2.125 DS: 2.030 MG: 1.765

MG, i modelli più venduti in Italia

La regina italiana dei modelli marchiati MG è la MG ZS, il modello più conosciuto e in vendita dal 2019 sia con motore a benzina che elettrico. Al secondo posto c'è la più grande MG HS, divisa tra motorizzazione a benzina e ibrida plug-in.

MG ZS MG HS MG4

MG ZS: 3.777 (di cui 43 elettriche) MG HS: 3.080 (di cui 423 ibride plug-in) MG4: 723 MG MARVEL R: 219 MG5: 36

Buon terzo posto per il nuovo SUV elettrico MG4, seguito da MG Marvel R e MG5, anche loro a zero emissioni.

MG Marvel R MG5

MG, il listino prezzi italiano

Qui sotto trovate invece un riassunto del listino italiano di MG, composto al momento dai cinque modelli già citati qui sopra, con prezzi che vanno da un minimo di 17.340 euro a un massimo di 42.690 euro.

Modello Motore Prezzo base MG ZS 1.5 turbo benzina 4 cilindri, 106 CV 17.340 euro MG ZS EV 1 elettrico, 177 CV 34.490 euro MG HS 1.5 turbo benzina 4 cilindri, 162 CV 24.990 euro MG EHS 1.5 turbo benzina 4 cilindri + elettrico, 258 CV (plug-in hybrid) 36.590 euro MG4 1 elettrico, 170 CV / 204 CV 30.790 euro MG5 1 elettrico, 156 CV / 177 CV 34.490 euro MG Marvel R 1 elettrico, 180 CV / 2 elettrici, 288 CV 42.690 euro

MG4, la video prova di InsideEVs

In Europa MG scavalca Suzuki, Cupra, Jeep e Porsche

Per le immatricolazioni in Europa abbiamo i dati del primo trimestre del 2023, da gennaio a marzo. Questi ci dicono che le vendite di MG nel Vecchio Continente sono cresciute del 112,2%, un raddoppio abbondante che porta il totale a quota 44.586 vetture targate e vede salire MG dal 26esimo al 22esimo posto in graduatoria.

Questo significa che lo storico marchio britannico con una gamma interamente Made in China è riuscita a scavalcare in classifica Suzuki, Cupra, Jeep e Porsche, brand che fino allo scorso anno vendevano più di MG. A questo punto sembra imminente anche il sorpasso di MINI e di Mazda. Qui il nostro approfondimento sull vendite europee di MG negli ultimi anni.

Immatricolazioni Europa (gen-mar 2023) Immatricolazioni Europa (gen-mar 2022) Volkswagen: 332.723 Toyota: 220.019 Peugeot: 178.572 Audi: 178.393 Mercedes: 176.041 Skoda: 166.873 BMW: 163.639 Renault: 158.451 Ford: 147.068 Dacia: 145.500 Kia: 137.271 Hyundai: 132.083 Opel/Vauxhall: 116.111 Citroen: 102.640 Fiat: 101.976 Tesla: 93.559 Nissan: 81.733 Volvo: 69.543 Seat: 68.386 Mazda: 50.039 MINI: 44.794 MG: 44.586 Suzuki: 44.579 Cupra: 39.582 Land Rover: 32.325 Jeep: 32.006 Porsche: 26.916 Honda: 16.146 DS: 13.751 Alfa Romeo: 12.518 Lexus: 11.504 Volkswagen: 266.883 Toyota: 186.128 Peugeot: 163.096 Mercedes: 157.014 BMW: 156.824 Audi: 150.329 Kia: 145.222 Renault: 137.916 Ford: 132.538 Skoda: 130.663 Hyundai: 124.128 Opel/Vauxhall: 110.691 Dacia: 103.519 Citroen: 96.959 Fiat: 96.059 Seat: 83.565 Volvo: 65.720 Tesla: 58.314 Nissan: 57.364 MINI: 44.717 Mazda: 36.965 Suzuki: 35.830 Jeep: 28.404 Cupra: 23.967 Porsche: 22.289 MG: 21.011 Land Rover: 20.294 Honda: 18.441 Mitsubishi: 14.010 DS: 11.693 Lancia: 10.777

La MG più venduta in Europa è la HS

Nella classifica delle MG più vendute in Europa (EU-Malta-Bulgaria+EFTA-Islanda+UK) la regina è la MG HS (compresa la plug-in EHS), seguita a breve distanza dalla MG4, con la MG ZS che occupa la terza posizione.

MG EHS (plug-in hybrid)

A seguire troviamo la familiare elettrica MG5, poi la più "stagionata" MG3 venduta solo nel Regno Unito e infine la Marvel R.

MG HS: 13.320 MG4: 12.720 MG ZS: 11.830 MG5: 2.836 MG3: 1.956 Marvel R: 1.923

In attesa della MG Cyberster

Tra i programmi di MG per i nuovi modelli destinati all'Europa il titolo di novità più attesa va di certo alla MG Cyberster, la roadster elettrica con due motori e trazione elettrica che dall'estate 2024 sarà in vendita con potenze comprese tra i 320 e i 544 CV. Pur senza conferme ufficiali, si parla già di un prezzo vicino ai 50.000 euro.

MG Cyberster

Tra il 2023 e il 2024 potrebbero poi arrivare in Europa una city car elettrica marchiata MG e anche un SUV elettrico in stile coupé, oltre alla MG4 con doppio motore, 400 CV e batteria da 77 kWh per oltre 500 km di autonomia.