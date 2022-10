Se c'è un marchio di automobili che può essere un valido esempio di economie di scala, buon marketing e redditività, quello è la Dacia. È stata rilanciata dal gruppo Renault dopo averla rilevata nel 1999 e da allora è diventata la gallina dalle uova d'oro del produttore francese.

Si tratta di automobili accattivanti e senza fronzoli, la scelta perfetta per gli automobilisti che cercano un mezzo di trasporto privato che sia allo stesso tempo buono (qualità) e conveniente (bassi costi di manutenzione).

Il successo in termini di vendite è attribuito anche alla mancanza di concorrenti diretti, almeno in Europa, dove l'anno scorso Dacia ha venduto il 90% del volume globale. Nonostante le evidenti ragioni della popolarità delle sue automobili, Dacia è ancora l'unico marchio a basso costo disponibile nel continente. Né Volkswagen né l'ex PSA hanno sviluppato un brand autonomo per competere la Casa rumena. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare presto. E la sfidante viene da lontano.

La rinascita (asiatica) di un marchio britannico

MG sta lentamente diventando un attore importante nel mercato europeo dei veicoli elettrici. Sfruttando la sua origine britannica, la cinese SAIC, sua attuale proprietaria, sta espandendo la sua presenza in tutto il mondo. Offre prodotti molto competitivi che comprendono berline, SUV e persino hatchback e wagon. L'obiettivo è quello di proporre automobili elettriche a prezzi accessibili, attraenti e moderne.

E la formula sta dando i suoi frutti. Le immatricolazioni sono raddoppiate nei primi 8 mesi di quest'anno in Europa, per un totale di 58.300 unità. Si tratta di un volume superiore a quello registrato da Honda o Mitsubishi e pari al 70% di quello fatto segnare da Suzuki. MG è riuscita a entrare nella top 25 europea dei marchi, con il più alto incremento percentuale.

È importante notare che MG non è ancora disponibile in tutti i Paesi europei (ad agosto mancava ancora in Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo, Slovacchia, Romania, Ungheria, Estonia, Lituania e Lettonia). Questi mercati rappresentano complessivamente il 13% del volume totale europeo.

La chiave del successo? L'elettrico a buon prezzo

Ma se la quota di mercato della MG all'interno del mercato europeo complessivo è ancora molto bassa (0,82% fino ad agosto), la Casa ha una posizione più comoda all'interno del mercato elettrico puro. Secondo i dati forniti da JATO, questo mercato ha rappresentato il 2,6% delle immatricolazioni di automobili elettriche pure tra gennaio e agosto.

MG sta applicando la stessa formula che ha permesso a Dacia di sovraperformare negli ultimi anni, ma nel mercato delle automobili elettriche. Il prezzo medio della sua linea elettrica è inferiore a quello della maggior parte dei marchi mainstream in Europa. Per esempio, la MG ZS EV, il B-SUV elettrico, è più economica delle rivali Opel, Peugeot e Hyundai.

La MG5, una wagon elettrica del segmento C, è la scelta più conveniente all'interno del segmento. Lo stesso vale per la MG Marvel R, l'ammiraglia di MG in Europa. Il suo prezzo medio al dettaglio in Europa è di 47.221 euro. Le sue dirette rivali hanno prezzi compresi tra 49.831 e 65.484 euro.

Di conseguenza, MG sta attaccando il mercato emergente dei veicoli elettrici dal basso, proprio come ha fatto Dacia nel mercato dei motori a combustione interna.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics