L'industria automobilistica mondiale può avere diverse facce a seconda del luogo. Sebbene il concetto sia praticamente lo stesso ovunque - andare dal punto A al punto B - la forma del veicolo può cambiare notevolmente in ogni mercato. Alcuni possono essere disponibili ovunque. Altri sono visibili solo sulle strade di specifici mercati, mentre altri ancora sono esclusivi per determinati Paesi.

Poiché le economie mondiali sono sempre più connesse e dipendenti l'una dall'altra, l'industria automobilistica ha rapidamente sviluppato le cosiddette automobili globali. Si tratta fondamentalmente di un concetto unico di veicolo progettato per un pubblico in molti luoghi.

Esistono invece automobili concepite, progettate e sviluppate per un solo mercato. Sono quelle che probabilmente non vedrete nelle vostre strade. Perché esistono anche se non hanno un potenziale globale?

Una questione culturale

I nordamericani amano i loro grandi truck. Li hanno avuti per decenni e fanno parte non solo del paesaggio e delle strade, ma anche dell'idea di guida e di trasporto. La Ford F-Series, i pick-up Ram e la famiglia Chevy Silverado sono solo tre esempi di veicoli progettati esclusivamente per gli automobilisti statunitensi.

Questi ultimi li desiderano semplicemente perché sono grandi, capaci e abbastanza utili. Rappresentano il 14% delle vendite di veicoli negli Stati Uniti e il 18% in Canada. Ma questo è tutto. Non vedrete questi bestioni da nessun'altra parte, tranne che in alcuni Paesi del Medio Oriente o in alcune importazioni specifiche prodotte in Sud America. Sono troppo grandi e inutili nel resto del mondo.

Un altro caso è quello delle grandi e lussuose monovolume in Cina. Sono semplicemente troppo noiose, costose e sporporzionate per la maggior parte delle strade al di fuori di questa nazione asiatica.

Mentre le monovolume come segmento hanno perso molto appeal in mercati come gli Stati Uniti e l'Europa, i consumatori cinesi continuano a richiederle, soprattutto quelle di lusso e di grandi dimensioni.

In Sud America, c'è il caso dei piccoli pick-up. Il Brasile è un grande mercato per questi veicoli, considerando le grandi attività agricole del Paese, le cattive condizioni delle strade e il basso potere d'acquisto della popolazione. Ecco perché veicoli come il Fiat Strada, il Volkswagen Saveiro o la Chevrolet Montana sono così popolari in quel Paese. Dove altro se ne vedono più lontano dal Sud America? Da nessuna parte.

È più o meno il caso delle station wagon in Europa. Sebbene sia possibile trovare queste automobili anche in mercati come gli Stati Uniti e la Cina, sta diventando sempre più difficile acquistarne una se non si è in Europa. Il motivo? Sono considerate automobili familiari noiose. Oggi, circa il 64% delle wagon vendute nel mondo rimane in Europa.

Norme locali, macchine particolari

Ci sono altri motivi per cui le automobili non sono disponibili in altri Paesi. Una di queste è la regolamentazione. Per proteggere la propria industria, i Paesi creano regole specifiche per incentivare la produzione locale e penalizzare le importazioni. Le kei-car giapponesi sono l'esempio migliore.

Una tassazione dedicata e generosi incentivi all'acquisto hanno reso queste piccole automobili la cosa più comune da vedere sulle strade del Giappone. L'anno scorso queste auto hanno rappresentato il 30% delle vendite totali di automobili in Giappone.

Il problema è che la produzione locale è fortemente concentrata su di esse e sta diventando piuttosto isolata quando si tratta di allinearsi alle tendenze globali. La totalità di queste automobili rimane in Giappone.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics