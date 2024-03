Lunghezza: 4.133 mm

Larghezza: 1.797 mm

Altezza: 1.502 mm

Passo: 2.570 mm

Bagagliaio: 293/nd litri

La MG3 è la nuova utilitaria di segmento B del brand parte del Gruppo cinese Saic Motor. Con powertrain full hybrid, è stata ideata per offrire un'alternativa economica ed efficiente per agli spostamenti cittadini, ponendosi in diretta concorrenza con la Toyota Yaris.

Le sue linee riprendono la filosofia di design del resto della gamma, soprattutto nel frontale, caratterizzato dalla grande calandra e dai fari dal look aggressivo, ma anche nelle fiancate, alte e che ospitano cerchi in lega con disegno a doppia razza.

Scopriamo dunque quanto è grande e quanto spazio interno offre, ricordando che i prezzi ufficiali per l'Italia non sono ancora stati dichiarati ma che potrebbe rientrare in un budget massimo di 20.000 euro.

MG3, le dimensioni

La MG3 Hybrid+, questo il nome intero della versione ibrida che arriverà a breve anche in Italia, è lunga 4,13 metri (4.133 mm), circa 13 cm in più della competitor giapponese che abbiamo appena menzionato, larga 1,80 metri (1.797 mm), alta 1,50 metri (1.502 mm) e dotata di un passo - la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore - di 2,60 metri (2.570 mm).

Si tratta di numeri che, a tutti gli effetti, la posizionano nel mezzo del segmento B, oggi composto da utilitarie spesso molto grandi, che superano anche di quasi 10 cm i 4 metri, avvicinandosi a pochi passi dal segmento C, che arriva per tradizione intorno ai 4,30 metri.

MG3, il frontale

MG3, abitabilità e bagagliaio

Nonostante le dimensioni interne piuttosto contenute, gli interni della MG3 sono molto razionali e offrono il giusto spazio. Sulla carta la piccola anglo-cinese offre centimetri sufficienti per 5 passeggeri e in generale la volumetria interna è stata pensata per ottimizzare il più possibile gli spazi.

Non mancano infatti soluzioni pensate per liberare l'ambiente da elementi superflui, come per esempio il selettore del cambio a forma di rotore invece della tradizionale leva. A mancare, invece, è purtroppo un sistema di abbattimento efficace dei sedili posteriori, che, almeno a giudicare dalle prime foto divulgate dell'auto, può essere fatto solo in una soluzione unica (tutto lo schienale per intero), senza possibilità di avere nemmeno il frazionamento 80/20.

MG3, gli interni MG3, il bagagliaio

Il bagagliaio della MG3 ha una capacità di carico nella media, nonostante la lunghezza della carrozzeria superiore rispetto alle concorrenti. Vista e analizzata in anteprima al Salone di Ginevra 2024 la piccola cinese offre forme regolari, con capacità dichiarata di 293 litri, espandibili solo - come detto - a patto che si sia in due a bordo.

Parlando infine dei motori, la nuova piccola di MG, al momento, offre a listino solo un powertrain. Si tratta del full hybrid da 197 CV composto da motore endotermico, trasmissione, batteria da 1,83 kWh, motore elettrico e generatore.

In pratica, la compatta inglese è dotata di un motore a benzina da 1,5 litri da 102 CV e di un motore elettrico da 136 CV, abbinati a un cambio automatico a tre rapporti. I dati ufficiali parlano di uno scatto 0-100 km/h in 8 secondi, una velocità massima di 170 km/h, consumi medi di 4,4 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 100 g/km.

Motore (Full Hybrid) Potenza in kW/CV Trasmissione Trazione 1.5 Turbo 194 CV (combinati) Automatica a 3 rapporti Anteriore

MG3, il posteriore

MG3, le concorrenti con dimensioni simili

Il segmento della MG3, il B, è composto da auto che negli ultimi anni si sono ben distinte sul mercato. Tra queste ci sono, per esempio, Peugeot 208, Opel Corsa, Mazda2 (sia mild hybrid sia full hybrid), Renault Clio, Dacia Sandero e la già citata Toyota Yaris.

Il prezzo di quasi tutte, con molta probabilità, sarà superiore rispetto alla cinese con discendenze inglesi, che dunque potrebbe restare a competere solo con la Panda recentemente rinnovata e con l'agguerritissima Dacia Sandero.

Modello Lunghezza Bagagliaio MG3 4,13 metri 293/n.d. litri Dacia Sandero 4,08 metri 410/1.500 litri Mazda2 (full hybrid) 3,94 metri 286/n.d. litri Mazda2 (mild hybrid) 4,07 metri 280/950 litri Opel Corsa 4,06 metri 309/1.120 litri Peugeot 208 4,06 metri 309/1.118 litri Renault Clio 4,05 metri 391/1.065 litri Toyota Yaris 3,94 metri 286/nd litri

La MG3 vista dal vivo