La Maserati MC20, già nel nome, è nata nel segno della MC12, la supercar che nel 2004 segnò il ritorno del Tridente nel mondo delle competizioni. Oggi, a 20 anni di distanza del debutto della "cugina" della Ferrari Enzo la coupé di Modena celebra l'importante anniversario con due versioni speciali.

Si chiamano Maserati MC20 Icona ed MC20 Leggenda, verranno prodotte in 20 unità ciascuna e sono caratterizzate da estetiche dedicate che richiamano rispettivamente le MC12 Stradale ed MC12 GT1 Vitaphone, quella impegnata nel campionato FIA GT.

La storia che ritorna

Chiudete gli occhi e pensate alla Maserati MC12. Come ve la immaginate? Ora riaprite gli occhi e guardate la MC20 Icona. Ecco, ci siamo. Sono quelli i colori che vi sono balenati in testa. La coupé di Modena infatti sfoggia la classica livrea bianca e blu, arricchita da dettagli provenienti dal catalogo Maserati Fuoriserie, quello dedicato alle personalizzazioni delle vetture del Tridente. Tricolore italiano sulla portiera, logo Maserati bianco davanti alle ruote posteriori, coprimozzi argento, pinze freno blu e copri motore in carbonio fanno parte della dotazione speciale della Maserati MC20 Icona.

Maserati MC20 Icona

La MC20 Leggenda riprende invece la colorazione della MC12 protagonista di innumerevoli vittorie nel campionato GT, con livrea in Nero Essenza e Digital Mint Matte. Dal mondo Fuoriserie derivano gli speciali cerchi nero Lucido con coprimozzi Nero Opaco e Tridente Digital Mint, logo Maserati giallo su griglia, portiere e montante C e pinze freno nere.

Maserati MC20 Leggenda

Per entrambe sono previsti interni dedicati con sedili monoscocca leggeri a 4 vie, pacchetto fibra di carbonio, impianto audio Sonus Faber oltre a differenziale autobloccante elettronico, vari sistemi di assistenza alla guida e la possibilità il suspension lifter, per aumentare l'altezza dell'assetto in caso di ostacoli.

I prezzi delle Maserati MC20 Icona ed MC20 Leggenda non sono stati comunicati.