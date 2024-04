La nuova Mercedes-AMG GT diventa ibrida plug-in con la versione 63 S E Performance, che debutta a sorpresa integrando il motore elettrico posizionato sull'asse posteriore all'iconico 4.0 V8 Biturbo costruito a mano dai tecnici di Affalterbach.

Forte di 816 CV e 1.420 Nm di coppia, promette prestazioni da vera supercar e la possibilità di percorrere fino a 13 km in elettrico grazie a una batteria da 6,1 kWh. Ecco tutti i dettagli.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, gli esterni

La nuova Mercedes-AMG GT 63 S E Performance abbina alle forme da coupé delle altre versioni già presenti in gamma, un'estetica dedicata, con paraurti e cerchi specifici, spoiler aerodinamici attivi per lei progettati e un paraurti posteriore che integra la presa di ricarica per la batteria.

Scendendo più nei dettagli, questa nuova versione top di gamma della supersportiva di Affalterbach è dotata di serie di cerchi in lega AMG da 20 pollici con design a 10 razze, ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, verniciati in grigio scuro e ricoperti da pneumatici 295/35 R 20 sull'asse anteriore e 305/35 R 20 sull'asse posteriore.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (2024), il posteriore

Il primo dei molti elementi aerodinamici attivi presenti sulla carrozzeria è posizionato sul paraurti anteriore, davanti al motore. Si tratta di uno splitter in grado di reagire in base al programma di guida impostato attraverso il rotore digitale presente sul volante, estendendosi automaticamente verso il basso di circa 40 mm a partire da una velocità di 80 km/h, creando il cosiddetto effetto Venturi.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (2024), lo spoiler attivo anteriore

Lo splitter anteriore è abbinato a uno spoiler posteriore specifico estendibile, integrato nel cofano del bagagliaio e che è in grado di variare la sua posizione a seconda del programma di guida selezionato, assumendo ben cinque posizioni diverse a partire da 80 km/h per ottimizzare la stabilità in curva o ridurre la resistenza aerodinamica.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (2024)

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, gli interni

Per quanto riguarda l'abitacolo, all'interno i designer della Stella si sono occupati di effettuare alcune modifiche mirate per rendere ancora più sportivo l'abitacolo già sportivo della Mercedes-AMG GT "standard".

In particolare si sono concentrati sulle schermate del sistema di infotainment MBUX, che ora contiene numerose schermate specifiche per l'ibrido plug-in. I nuovi grafici, per esempio, visualizzano il flusso di potenza del sistema di trazione e la velocità con cui essa viene indirizzata alle ruote, la potenza complessiva emessa dal sistema e perfino la temperatura di esercizio del motore elettrico.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (2024), gli interni

Una novità importante di questa nuova versione ibrida ricaricabile della AMG GT è poi il nuovo pulsante dedicato alle modalità di guida e ai quattro diversi livelli di recupero di energia in frenata.

Posizionato sul volante, permette di scegliere fino alla guida "one-pedal", che, in base a quanto dichiarato dalla Casa, nelle decelerazioni più forti consente di reimmettere nella batteria il corrispettivo di 100 kW di potenza.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (2024), i sedili

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, la meccanica

Come detto, il powertrain della nuova Mercedes-AMG GT 63 S E Performance combina il motore V8 Biturbo AMG da 4,0 litri con un gruppo propulsore elettrico posizionato sull'asse posteriore, che integra un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 150 kW (204 CV) di potenza di picco e 70 kW di potenza continua, abbinato a un cambio elettrico a due velocità e a un differenziale meccanico a slittamento limitato.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (2024), il motore V8

Il tutto viene alimentato da una batteria AMG High Performance agli ioni di litio, ispirata nell'architettura a quelle presenti sulle auto da Formula 1 e dunque in grado di scaricarsi e ricaricarsi frequentemente grazie a un'elevata densità di potenza.

Come anticipato, la sua capacità complessiva è di 6,1 kWh, è in grado di garantire circa 13 km di autonomia a zero emissioni e può essere ricaricata in corrente alternata attraverso un caricatore di bordo da 3,7 kW: secondo i tecnici AMG, il suo posizionamento sopra sull'asse posteriore migliora la distribuzione del peso dell'auto, nonché la sua maneggevolezza.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (2024), la presa di ricarica

A completare il pacchetto dinamico della nuova Mercedes-AMG GT 63 S E Performance ci sono infine anche le sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione semiattiva del rollio di serie, regolabili in modo adattivo in estensione e compressione e progettate per sostituire le tradizionali barre antirollio anteriori e posteriori.

La AMG GT 63 S E Performance, infine, è dotata di serie anche dell'asse posteriore sterzante che, a seconda della velocità, può ruotare in direzione opposta (fino a 100 km/h) o nella stessa direzione (oltre i 100 km/h) delle ruote anteriori.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (2024), i cerchi in lega

Dati tecnici Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Potenza 816 CV Coppia 1.420 Nm Motore a combustione 4,0 litri V8 con sovralimentazione biturbo Cilindrata 3.982 cc Potenza massima del motore a combustione 612 CV tra 5.750 e 6.500 giri/min. Coppia massima motore a combustione 850 Nm tra 2.500 e 4.500 giri/min. Potenza massima del motore elettrico 150 kW (204 CV) Coppia massima del motore elettrico 320 Nm Trazione Integrale con distribuzione della coppia variabile Trasmissione AMG SPEEDSHIFT MCT 9G Capacità batteria 6,1 kWh Autonomia elettrica 13 km Accelerazione 0 - 100 km/h 2,8 sec. Velocità massima 320 km/h

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, i prezzi

La Casa tedesca non ha ancora divulgato i prezzi e le disponibilità della nuova Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Maggiori informazioni per il mercato italiano saranno rilasciate nei giorni precedenti all'apertura degli ordini.