Mercedes potrebbe aver cancellato la produzione dellea strana concept Maybach a metà strada tra SUV e berlina, ma a quanto pare starebbe lavorando a un altro speciale SUV sportivo.

Autocar riporta che AMG sta sviluppando un veicolo elettrico ad alta velocità con una potenza a quattro cifre da lanciare nel 2026. A quanto pare, non sarà collegato a nessun prodotto esistente a marchio Mercedes-Benz, poiché sarà basato sulla prossima piattaforma AMG.EA.

Cinque metri di super SUV elettrico

Si dice che il nuovo super SUV elettrico sarà grande più o meno come la slanciata AMG Vision Concept, quindi ci si aspetta una lunghezza complessiva di circa 5 metri e un passo generoso di 3 metri.

Mercedes-AMG Vision Concept

23 Foto

Le dimensioni imponenti del SUV lo renderanno un rivale della Lotus Eletre e dell'imminente maxi SUV elettrico a tre file della Porsche. Inoltre, sarà indirettamente in concorrenza con il colosso ibrido plug-in XM di BMW.

Lotus Eletre Porsche SUV elettrico 7 posti, il render di Motor1.com BMW XM

Ben oltre 1.000 CV

Autocar prevede che AMG presenterà in anteprima il suo SUV elettrico di punta con un concept prima di introdurre il modello di produzione tra un paio d'anni. Non è chiaro quanti motori avrà, ma ne sono previsti almeno due, dato che la hot EV avrà la trazione integrale.

La rivista britannica parla di una potenza combinata di "ben oltre 1.000 CV" e cita una persona che ha familiarità con l'agenda di AMG, secondo la quale il misterioso modello offrirà "un livello completamente nuovo di possibilità di trazione variabile".

La seconda elettrica di AMG

Il modello senza nome potrebbe fungere da equivalente SUV della Vision AMG, destinata a essere un successore elettrico della coupé AMG GT 4 porte dal nome complicato.

Mercedes SLS AMG Electric Drive (2013)

La berlina slanciata sarà la prima auto ad alte prestazioni di AMG, dopo che la SLS AMG Electric Drive è stata convertita da benzina a elettricità. I modelli sportivi EQ sono solo modelli Mercedes-Benz potenziati.

Si prepara la linea di montaggio a Sindelfingen

Secondo le indiscrezioni, Mercedes sta già apportando modifiche allo stabilimento tedesco di Sindelfingen per consentire la produzione del super SUV. Probabilmente sarà costruito sulla stessa catena di montaggio della berlina, che sarà la prima ad arrivare sul mercato.

Sembra che dovremo aspettare ancora per un'auto sportiva completamente elettrica, dato che Mercedes-AMG sembra dare la priorità ai prodotti più orientati ai volumi. Si spera che la berlina e il SUV abbiano un successo tale da convincere gli addetti ai lavori che una coupé vale una chance in un mondo ossessionato dai SUV. Il fatto che AMG abbia una propria piattaforma elettrica è un segnale incoraggiante: ci saranno auto divertenti nell'era dei veicoli elettrici, che non arriveranno così presto come previsto da Mercedes.