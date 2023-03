Non ci sono solo la Macan e la Cayenne elettriche nel futuro di Porsche. La Casa di Zuffenhausen sta lavorando anche a un SUV inedito, che sarà il più grande di tutta la gamma, nonché il più imponente mai prodotto.

In sviluppo col nome in codice K1, questo nuovo modello è stato annunciato da Porsche anche con un primo teaser ufficiale mostrato durante la conferenza stampa annuale.

Geni di famiglia

La prima foto in assoluto ritrae un SUV ancora avvolto da un telo, anche se si riescono a distinguere bene le forme muscolose delle fiancate e il particolare andamento del tetto. La linea del modello sembra ricordare quella della Cayenne Coupé, mentre il frontale pare integrare una fanaleria simile a quella della Taycan.

Porsche Cayenne Turbo GT, la prova in pista

Il brand tedesco non ha svelato molti altri dettagli, aggiungendo solo che il modello si baserà sulla piattaforma SSP Sport e che garantirà prestazioni elevate e numerose funzioni di guida autonoma. Si tratterà di un “nuovo concetto di auto”, che avrà come mercati principali la Cina e gli Stati Uniti.

I primi dettagli

Nel nostro render si può vedere in anteprima il look di questa gigantesca Porsche. Lunga oltre 5 metri, secondo le prime indiscrezioni raccolte da Autocar, la K1 farà affidamento su un’architettura da 920 Volt per contenere al minimo i tempi di ricarica della batteria da circa 100 kWh. L’autonomia potrebbe aggirarsi intorno ai 700 km, coi motori elettrici che potrebbero avere un innovativo sistema di raffreddamento a olio.

Porsche SUV elettrico 7 posti, il render di Motor1.com

Prima di vedere dal vivo questo SUV, comunque, occorrerà aspettare. Porsche vuole dare la precedenza alla Macan elettrica, che sarà presentata nel 2024, mentre la Cayenne a batteria arriverà nel 2026. In mezzo, ci saranno le 718 Cayman e Boxster a zero emissioni (nel 2025), poi nel 2027 toccherà alla K1.