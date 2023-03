Nei prossimi anni Porsche espanderà a dovere la sua gamma di modelli elettrici presentando le prime 718 Boxster e Cayman a zero emissioni zero e le nuove generazioni di Macan e Cayenne. La Casa tedesca, però, non dimenticherà di certo anche la Taycan e le sue declinazioni Sport Turismo e Cross Turismo.

La prima ammiraglia a batteria di Zuffenhausen sarà sottoposta presto a un restyling, il quale è protagonista di un nuovo video spia.

Frontale “mascherato”

Esattamente come in un altro recente avvistamento, Porsche sembra nascondere alla luce del sole alcuni dei cambiamenti del modello.

Nel video, i prototipi di Taycan e Taycan Sport Turismo appaiono senza camuffature, ma in realtà montano un paraurti anteriore dalla forma decisamente insolita. I pannelli neri nascondono le modifiche al frontale della vettura e – pare – degli elementi circolari che ricordano degli alloggiamenti per i fendinebbia.

I fari sembrano avere la stessa firma luminosa del modello attuale, ma è probabile che Porsche riveda la grafica nei prossimi mesi, quando ci avvicineremo al lancio ufficiale.

Maggiori novità potrebbero riguardare l’abitacolo, anche se dal video spia è impossibile riconoscere eventuali cambiamenti a bordo.

La famiglia si allarga

Sono previste anche nuove motorizzazioni elettriche? Probabilmente sì. Anche se non sono arrivate conferme ufficiali da Porsche, da tempo si parla di una versione con tre motori e una potenza totale di 1.000 CV. Questa variante estrema della Taycan (che potrebbe tranquillamente rivaleggiare con le altrettanto esagerate Tesla Model S Plaid e Lucid Air Sapphire) è stata ripresa dalle nostre spie con un curioso badge “TDI”.

Porsche Taycan restyling, le foto spia delle diverse varianti

Al di là di questa Taycan top di gamma, il resto del listino dovrebbe vedere la conferma della maggior parte delle versioni, da quella base (a trazione posteriore) da 408 CV fino alla Turbo S da 761 CV. Tra l’altro, la Casa potrebbe lavorare di fino su batteria e motori elettrici per migliorare ulteriormente l’efficienza e l’erogazione della potenza. Ma per avere delle conferme definitive dovremmo aspettare la fine del 2023.