Ecco una scena alla quale in un futuro non troppo lontano non sarà così difficile assistere: una Porsche Boxster parcheggiata al fianco di una colonnina per ricaricare le sue batterie. Sì perché, lo sappiamo da tempo, anche per la piccola cabrio Zuffenhausen ha disegnato un destino elettrico. Come per gran parte della gamma.

Così eccoci davanti alle foto di un muletto della futura generazione, quella che compirà il grande passo verso le emissioni zero, attaccata a un'infrastruttura Ionity (consorzio di cui Porsche fa parte) durante una pausa. Un'ottima situazione per vedere da vicino lo stile della Boxster elettrica e scoprire uno dei suoi segreti: fino a che potenza si può ricaricare?

Potenza a tutto tondo

La risposta ve la diamo subito. O meglio, ce l'ha data l'account Twitter @nextmove_de che per primo ha pubblicato le immagini: 177 kW con la batteria al 53% della sua capacità. Potenza elevata resa possibile dall'architettura a 800 V delle batterie ma che si discosta di molto dai 270 kW promessi dalla piattaforma PPE, quella sulla quale poggerà la Boxster elettrica assieme a numerosi modelli della Casa.

Certo, trattandosi di un muletto è possibile che la potenza sia "strozzata" per non stressare oltremodo gli accumulatori. O forse saranno disponibili differenti tagli, con solo quelli delle versioni "top" in grado di ricevere ricariche più potenti. Staremo a vedere.

Dettagli che (non) contano

Passando alla carrozzeria non dovete naturalmente farvi ingannare dalla presenza dello scarico centrale. È più falso del falso, messo lì solo per ingannare i fotografi. Trucco finito malamente nel momento in cui i driver hanno dovuto ricaricare la Porsche Boxster elettrica.

Esteticamente non paiono esserci grosse novità rispetto alla generazione attuale, dalla quale verranno ripresi l'impostazione generale e numerosi dettagli.

La Porsche Boxster elettrica durante alcuni test sulla neve La Porsche Boxster elettrica nel nostro render esclusivo

La grande novità sarà figlia del passaggio all'elettrico puro: la trazione integrale. Se infatti inizialmente - almeno così dicono alcuni rumors - la Porsche Boxster elettrica sarà disponibile unicamente con un motore abbinato all'asse posteriore in un secondo momento arriveranno anche versioni con 2 motori (uno per asse) ad alzare l'asticella delle prestazioni Senza però arrivare ai 1.088 CV della GT4 e-Performance (derivata dalla Mission R presentat al Salone di Monaco 2021.

Porsche Mission R

Per quanto riguarda la data di presentazione sappiamo che la Boxster a batterie non farà parte della lista di novità Porsche per il 2023, anche se non è esclusa una sua prima fugace apparizione nella fine dell'anno, per poi svelarsi completamente nel corso del 2024.