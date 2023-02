Presto vedremo un corposo aggiornamento sulla Cayenne, che sarà rinnovata da cima a fondo, soprattutto in termini di telaio e motorizzazioni. Ma Porsche guarda già al futuro e, secondo Autocar, avrebbe iniziato a lavorare su una versione 100% elettrica che potrebbe essere svelata intorno al 2026.

Con ogni probabilità, la prima Cayenne a emissioni zero nascerà dalla piattaforma PPE e sarà così fortemente imparentata con la Macan.

Le prime ipotesi

Anche se il nome “Cayenne” non è ancora ufficiale, stando ad Autocar il SUV più grande della famiglia Porsche potrebbe avere caratteristiche ancora più spinte rispetto alla Macan. Pur sfruttando la stessa piattaforma, infatti, la Casa potrebbe distinguere la Cayenne donandole più potenza ed efficienza, in modo da giocarsela alla pari con altre pretendenti come la EQS SUV AMG.

Si parlerebbe, quindi, di una potenza superiore ai 600 CV e 1.000 Nm e della presenza di un pacco batterie di oltre 100 kWh con architettura da 800 Volt per supportare la ricarica a (almeno) 270 kW. È presto per parlare dell’autonomia, ma tutto lascia pensare che Porsche voglia arrivare intorno ai 600 km promessi dall’EQS SUV.

Tra le caratteristiche del telaio, come la Macan anche la Cayenne EV dovrebbe avere le ruote posteriori sterzanti e il bloccaggio elettronico del differenziale posteriore.

Prima le 718, poi il mega SUV K1

Proprio come la “sorella” minore, pure la Cayenne elettrica dovrebbe essere venduta per alcuni anni insieme alle versioni con motore termico. Non sarà questo il caso, invece, del SUV ammiraglio di Porsche che potrebbe farsi vedere intorno al 2027. Sviluppato col nome in codice “K1”, questo modello top di gamma rappresenterà il massimo livello di lusso e prestazioni del brand tedesco.

Allo stesso modo, anche le nuove 718 Boxster e Cayman che debutteranno nel 2025 saranno solamente elettriche.