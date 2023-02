Quello in programma sulla Porsche Cayenne è più di un semplice restyling. In arrivo a primavera, la versione rinnovata del SUV tedesco è stata testata per oltre 4 milioni di chilometri in ogni condizione ambientale.

Per la Casa di Stoccarda, infatti, è come se si trattasse di un nuovo modello, forse l’ultimo con motorizzazioni termiche prima del graduale passaggio al full electric.

A dare un assaggio della futura Cayenne è proprio Porsche, che in un lungo video teaser ha presentato le caratteristiche principali del restyling.

Cosa bolle in pentola

Il SUV è arrivato alla fase finale dei collaudi dopo aver attraversato le dune del Marocco, i percorsi in fuoristrada in Spagna, le highways americane e il gelo estremo del Nord Europa. Ciò fa capire quanto Porsche stia puntando sulla Cayenne e quanto l’aggiornamento sia davvero molto corposo.

Tra le novità più importanti della Cayenne, ci sarà un nuovo sistema di sospensioni ad aria che, secondo il brand, aumenterà ulteriormente le sensazioni di comfort e sportività in base alle modalità di guida. In generale, il telaio è stato completamente rivisto nella sua taratura, con l’obiettivo di proporre un’esperienza di guida realmente diversa dal modello pre-restyling.

Porsche Cayenne restyling, i test su neve e ghiaccio

I nuovi fari LED matrix sono composti ciascuno da 32.000 pixel in grado di accendersi o spegnersi individualmente per illuminare al meglio la strada ed evitare di abbagliare le altre auto. Inoltre, a bordo la Cayenne ha ricevuto un quadro strumenti curvo da 12,6” e un display da 12,3” dell’infotainment derivato da quello impiegato su 911 e Taycan. In aggiunta, si può richiedere anche un ulteriore schermo da 10,9” per il lato passeggero.

Le nuove motorizzazioni

Nel video non si parla di motorizzazioni, ma grazie alla prova su strada dei nostri colleghi americani sappiamo già come sarà composta la nuova gamma della Cayenne. La versione base col 3.0 V6 biturbo è stata potenziata fino a 353 CV e 500 Nm, mentre la S utilizza un 4.0 V8 biturbo da 475 CV e 600 Nm (+34 CV rispetto al 2.9 V6 precedente).

Porsche Cayenne restyling, la prova in anteprima di Motor1.com

La Turbo GT (solo per la carrozzeria Coupé) è passata da 640 a 660 CV, mentre le Porsche ibride plug-in equipaggiano una batteria più grande da 25,9 kWh (prima era da 17,9 kWh). Queste ultime dovrebbero avere una potenza complessiva superiore ai 680 CV e permettere un’autonomia elettrica intorno agli 80 km, quasi il doppio del modello attuale.

A questo punto manca solo la presentazione ufficiale che dovrebbe tenersi ad aprile.