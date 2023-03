Il 2022 si conferma un anno molto positivo per i Costruttori di auto sportive ed extra lusso. La dimostrazione più recente viene da Porsche che registra nell'anno appena concluso numeri da record come un fatturato di 37,63 miliardi di euro, in crescita del 13,6%, un utile netto di 4,95 miliardi di euro (+22,76%) e un totale di 309.884 auto consegnate nei dodici mesi (+2,6%).

Nell'annunciare i risultati 2022, Porsche ha anche ricordato l'arrivo dei nuovi modelli per i prossimi anni a partire dalla Macan elettrica che arriverà ai clienti nel 2024 per passare alla Porsche 718 elettrica del 2025/2026, alla successiva Cayenne elettrica e all'inedito maxi SUV elettrico.

Porsche AG, i risultati 2022

Risultato 2022 Variazione percentuale sul 2021 Vendite globali 309.884 +2,6% Fatturato 37,63 miliardi di euro +13,6% Utile netto 4,95 miliardi di euro +22,76%

Cayenne è la Porsche più venduta al mondo

Scendendo un po' più nello specifico delle vendite globali Porsche, scopriamo che le 309.884 unità consegnate nel 2022 sono in gran parte rappresentate da Cayenne (in crescita del 15%) e Macan (in calo dell'1,85%), seguite dalla 911 e dall'elettrica Taycan.

Porsche Cayenne Platinum Edition

Esemplari consegnati nel mondo Variazione percentuale sul 2021 Porsche Cayenne 95.604 +15,09% Porsche Macan 86.724 -1,85% Porsche 911 40.410 +5,06% Porsche Taycan 34.801 -15,73% Porsche Panamera 34.142 +12,98% Porsche 718 Boxster/Cayman 18.203 -11,21%

Il futuro prossimo, elettrico ed elettrificato

Per quanto riguarda i piani per il prossimo futuro, Porsche si dice pronta a puntare sempre di più sui modelli in edizione limitata e sul programma di personalizzazione Sonderwunsch.

Particolarmente importante è poi il percorso di Porsche sulla strada dell'elettrificazione che porterà la Casa di Stoccarda a vendere un 80% di auto elettriche entro il 2030. A parte le già note presentazioni di Macan e 718 elettriche, la notizia più importante viene proprio dalla Cayenne elettrica, il SUV di quarta generazione che dovrebbe però vedere la luce non prima del 2025.

Porsche 718 Boxster elettrica, il render di Motor1.com

Su un livello superiore a quello di Cayenne si posizionerà invece il maxi SUV elettrico, nome in codice K1 basato sulla piattaforma SSP, la Porsche più grande e lussuosa di sempre che è progettata per offrire "prestazioni e funzioni di guida autonoma di alto livello, unite a una nuova esperienza a bordo. I suoi mercati di elezione saranno la Cina e gli Stati Uniti.

Porsche SUV elettrico 7 posti, il render di Motor1.com

Nel corso del 2023 ci sarà anche un profondo aggiornamento dell'attuale Cayenne di terza generazione che avrà tre nuove motorizzazioni ibride plug-in con autonomie elettriche maggiorate e un assetto rivisto per offrire "un più ampio ventaglio di capacità stradali, off-road e comfort di marcia".