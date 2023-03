L'intera famiglia della Porsche 911 si sta preparando a un restyling di metà carriera. A beneficiare dell'aggiornamento sarà quindi anche la versione Turbo, fotografata durante alcuni test tra le nevi del nord Europa.

Si tratta naturalmente di un muletto di pre serie, con alcuni elementi presi dalla versione attuale e altri rinnovati. E se vi stupisce il fatto che le camuffature siano ridotte al minimo una spiegazione c'è.

Mix tra vecchia e nuova

Il muso della Porsche 911 Turbo che vedete nelle foto è uguale in tutto e per tutto a quello della versione oggi in commercio. Secondo i ben informati però ciò è dovuto al fatto che il restyling della coupé della Cavallina si concentrerà principalmente sull'anteriore, così in quel di Zuffenhausen hanno deciso di evitare di spoilerarne l'aspetto montando - per ora - paraurti e fanaleria della Turbo attuale.

Anche nelle fiancate non si scorgono novità particolari ma balzano all'occhio i disegni differenti tra cerchi anteriori - a 5 razze sdoppiate - e posteriori a 10 razze.

Solo nella parte posteriore sono presenti camuffamenti, del nastro nero a coprire la parte alta compreso un segmento delle luci. Sono presenti anche pannelli per nascondere paraurti e diffusore mentre scarichi e alettone sono ben visibili e non paiono aver subito modifiche.

All'interno la Porsche 911 Turbo - come il resto della gamma - dovrebbe aggiornarsi nella strumentazione digitale e nel monitor centrale, con diagonale maggiore e software rinnovato.

Turbo elettrificata?

Per quanto riguarda il motore non ci sono dettagli. Sappiamo che Porsche sta lavorando a una 911 elettrificata - ma non con powertrain ibrido plug-in - ma ancora non è chiaro se sarà un trattamento riservato unicamente alla versione "normale" o all'intera gamma. Di sicuro c'è che la presenza di un motore elettrico sarà destinata non solo ad abbassare consumi ed emissioni, ma ad aumentare potenza e coppia.

La 911 Turbo restyling sarà una delle novità Porsche per il 2023.