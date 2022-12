Anche per Porsche questi sono gli anni della rivoluzione elettrica, iniziata con un modello dedicato come Taycan ma ora in procinto di allargarsi anche ai modelli già conosciuti. Il 2023 ce ne mostrerà almeno due, iniziando da Macan, che sarà presentato per andare in commercio nel 2024 nella nuova veste elettrica, fino alla 911 ibrida.

L'icona di Zuffenhausen non si convertirà quindi direttamente alle emissioni zero, passando attraverso l'elettrificazione che debutterà con il restyling della 992, non prima però dell'arrivo di versioni speciali come la 911 T. Ci sarà poi spazio per il restyling di Cayenne e Cayenne Coupé.

Ecco le novità Porsche per il 2023:

Porsche 911 T

Sono diverse le versioni speciali che Porsche ha presentato negli ultimi sei mesi del 2022 e che attendono di arrivare fisicamente con l'anno muovo, tra cui la recentissima versione Dakar. A gennaio saranno consegnate le prime unità della 911 T, che si posiziona a metà strada tra Carrera e Carrera S ma con uno spirito più essenziale.

Porsche 911 T

La 911 T è priva dei sedili posteriori e ha una dotazione semplificata, grazie alla quale risparmia 35 kg di peso, ma riceve il pacchetto Sport con assetto ribassato di 10 mm. Il motore rimane quello della Carrera, da 385 CV, ma lo 0-100 scende a 4,5 secondi e la velocità massima supera i 290 km/h. Prezzi da 128.900 euro circa.

Nome Porsche 911 T Carrozzeria Coupé Motore Benzina Data di arrivo Gennaio 2023 Prezzo Da 128.897 euro

Porsche 911 restyling

Nell'ultimo anno si sono moltiplicati gli avvistamenti di varie versioni che prefigurano una prima evoluzione ibrida dell'attuale 911. Come da tradizione recente, infatti, Porsche non aspetta il cambio generazionale per introdurre le novità tecniche, ma le riserva all'aggiornamento di metà carriera. Dunque, è plausibile che introduca il primo grado di elettrificazione ancora sulla 992 aspettando la successiva per il passaggio totale all'elettrico.

Porsche 911 ibrida, le foto spia al Nurburgring

Rispetto ai primi rumors, che parlavano della Turbo, ora sembra che l'ibrido arriverà partendo da modelli meno estremi: gli ultimi avvistamenti hanno sorpreso una la versione con allestimento GTS. Ma sui dettagli tecnici non si sa ancora nulla.

Porsche 911 Carrozzeria Coupé e Cabriolet Motore Benzina ibrido Data di arrivo Primavera 2023 (non confermato) Prezzo -

Porsche Macan elettrica

La Porsche Macan elettrica è in ritardo e la colpa è da ricercarsi nei problemi dovuti allo sviluppo del software. Uno slittamento della tabella di marcia che porta quindi il debutto del SUV a batterie dal 2023 al 2024. Non è detto però che entro la fine del prossimo anno non si possa assistere al debutto delle versioni pre serie, con tanto di dettagli tecnici e forme definitive.

Porsche Macan elettrica, le nuove foto spia

Sviluppato sulla nuova piattaforma PPE del Gruppo Volkswagen, su cui sorgeranno anche le Audi Q6 e-tron e A6 elettrica, avrà un powertrain con batterie con un rapporto nichel, cobalto e manganese di 8:1:1 e una capacità intorno ai 100 kWh. Si potrà ricaricare in corrente continua fino a 270 kW, mentre i due motori elettrici potranno sprigionare una potenza massima di 612 CV e più di 1.000 Nm di coppia per un'autonomia di circa 600 km.

Nome Porsche Macan Carrozzeria SUV Motore Elettrici Data di arrivo Fine 2023/Inizio 2024 Prezzo -

Porsche Cayenne e Cayenne Coupé restyling

Atteso dallo scorso anno, il restyling delle due varianti di Cayenne, dovrebbe finalmente arrivare con la primavera: in produzione dal 2017, l'attuale terza generazione è stata aggiornata nel 2019 quando è arrivata la Coupé e ora entrambi i modelli si preparano al facelift che ne prolungherà la presenza sul mercato per qualche altro anno. Per la versione 100% elettrica bisognerà quindi attendere ancora un po'.

Porsche Cayenne restyling Porsche Cayenne Turbo Coupe restyling 2022

Diverse versioni di Cayenne restyling e Cayenne Coupé restyling sono state viste in prova nel corso del 2021 e tutte mostrano un moderato ritocco del frontale e dei fari. Qualche novità più sostanziosa dovrebbe invece riguardare gli interni, la strumentazione e i comandi, con un maggior ricorso a interfacce touch e digitali e meno pulsanti.