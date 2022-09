Porsche intensifica i collaudi della 911 ibrida. Negli scorsi giorni, un nuovo prototipo è stato avvistato al Nurburgring dalle nostre spie.

Rispetto ai precedenti muletti, questa 911 presenta una serie di dettagli unici, tanto che chi l’ha vista da vicino afferma che possa essere un allestimento GTS.

Oltre ad un look specifico, questa particolare versione potrebbe essere più potente del modello standard.

Lavori in corso

La carrozzeria della Porsche è sostanzialmente identica nelle forme e nelle proporzioni alla versione con motore termico. A differenziarla, però, è l'adesivo giallo che segnala la presenza di componenti elettriche e diversi elementi provvisori, come un paraurti anteriore più elaborato con lamelle orizzontali e delle luci supplementari.

Inoltre, sono presenti nuovi cerchi in lega con design differenti sui due assi, mentre nel posteriore troviamo un diffusore ridisegnato con nuove prese d’aria e due scarichi centrali.

A giudicare dalla presenza del nastro adesivo e di alcune camuffature, è probabile che Porsche stia ancora testando diversi stili prima di approvare la vettura definitiva.

Lo stesso discorso riguarda gli interni dove si nota la presenza di sedili da corsa e di un roll bar, con quest’ultimo che molto difficilmente verrà confermato sul modello di serie.

Più potenza con l’aiuto del motore elettrico

Le informazioni sulla motorizzazione ibrida sono davvero poche. Del powertrain elettrificato della 911 sappiamo che avrà componenti derivate dal mondo del otorsport e che non sarà plug-in per contenere il più possibile l’aumento di peso. Inoltre, l’assistenza fornita dal motore elettrico avrà come obiettivo l’incremento delle prestazioni e non tanto l’efficienza e il contenimento dei consumi.

Tra l’altro, proprio come l’omonima versione a benzina, anche l’eventuale GTS Hybrid potrebbe avere più potenza rispetto alla Porsche di base.

In ogni caso, non dovremo aspettare molto per scoprire tutti i dettagli della prima 911 ibrida. Ad inizio anno, Pietro Innocenti, ad di Porsche Italia, aveva confermato a Motor1.com che questo modello sarebbe arrivato “presto”.