La nuova Porsche Macan elettrica sarà presentata a fine 2023 e per alcuni mesi si affiancherà all'attuale Macan con motori a benzina. A dare l'annuncio di questa data, fino ad oggi coperta da un certo riserbo, è stato Pietro Innocenti, ad di Porsche Italia che ne ha parlato durante l'incontro d'inizio anno con la stampa.

Rispondendo a un'altra domanda sull'arrivo della Porsche 911 elettrica, Innocenti ha detto che "ancora non si sa quando, ma prima o poi arriverà". Riguardo al modello che ha fatto la storia della Casa di Zuffenhausen ha poi aggiunto che presto verrà svelata la Porsche 911 ibrida, che non sarà però plug-in hybrid. La prima 911 elettrificata avrà invece una tecnologia derivata dal motorsport, come la Porsche 919 Hybrid.

La crisi dei chip si farà sentire almeno fino a metà 2022

Durante la sessione Q&A della stessa conferenza, il manager italiano ha poi ricordato come il sorpasso nelle vendite di Porsche Taycan sulla 911 (a livello globale) indichi con ancor più forza la direzione da seguire e sviluppare per arrivare a un 80% di modelli elettrificati in gamma già dal 2030.

Riguardo alla crisi dei chip, Innocenti ha confermato che i problemi di fornitura avranno un ulteriore impatto sulle consegne anche nel 2022, almeno per la prima parte dell'anno. L'amministratore delegato si è detto però ottimista, nonostante le incertezze, perché la raccolta ordini di Porsche Italia è stata eccezionale e copre già sei mesi di vendite.

A una domanda sulle scelte del Governo per la mobilità elettrica, Innocenti ha chiesto all'esecutivo di accelerare il passo partendo dai 750 milioni di euro previsti dal PNRR, che sono comunque meno di quanto destinato allo scopo da altri Paesi europei. L'ad chiede di spingere sulle infrastrutture di ricarica HPC, di snellire la burocrazia che rallenta l'installazione delle colonnine nei diversi comuni e di favorire lo svecchiamento del parco circolante con provvedimenti strutturali e non a singhiozzo (come gli ultimi incentivi), togliendo anche la soglia di prezzo all'acquisto.

Porsche Macan è ancora la più amata dagli italiani

Parlando invece dei risultati 2021 di Porsche nel nostro Paese è emerso il +8% di vendite sul 2020, con un totale di 6.274 immatricolazioni. Questo risultato conferma quello italiano il secondo mercato europeo per Porsche dopo Germania e Regno Unito.

Porsche Macan

Nel conteggio annuale la Porsche Macan resta il modello più venduto in Italia, seguito dalla Cayenne (il 64% delle quali con motori ibridi) e dalla 911, con l'elettrica Taycan che occupa la quarta posizione. Quinta è la Porsche Panamera che conta un 85% di versioni ibride plug-in vendute.

Porsche Macan - 2.265 (36%) Porsche Cayenne - 1.525 (25%) Porsche 911 - 1.248 (20%) Porsche Taycan - 620 (10%) Porsche Panamera - 338 (5%) Porsche 718 - 278 (4%)

Concessionarie trasformate in Destination Porsche

Per quanto riguarda i piani di sviluppo di Porsche Italia per il 2022 si segnala in particolare l'investimento di 85 milioni di euro, condiviso con i dealer partner, per trasformare le concessionarie in Destination Porsche, centri vendita con nuove architetture, grandi spazi espositivi, moduli tematici per i diversi modelli e area lounge.

L'adeguamento della rete di vendita iniziato nel 2021 e destinato a concludersi nel 2028 con tutte le 30 concessionarie italiane ha visto come primo esempio il Destination Porsche di Piacenza, cui seguiranno altri 8 centri entro la fine del 2022. A questo si aggiunge lo sviluppo dei Porsche Approved and Service Center dedicati alla vendita dell'usato e all'assistenza. Al primo centro europeo di questo tipo, inaugurato ad Arezzo nel 2021, seguiranno altri quattro Porsche Approved and Service Center a Cesena, Pescara, Palermo e Pavia.

Stazioni di ricarica HPC firmate Porsche

Data la sempre più marcata elettrificazione della gamma e dell'intero mercato, Porsche Italia intende sostenere e sviluppare anche la rete delle infrastrutture di ricarica, a partire dalle 25 stazioni HPC nei diversi Centri Porsche e ai 400 Destination Charger sparsi in tutta Italia. A questi si aggiungono altri 20 punti di ricarica HPC nelle stazioni di servizio Q8 nati da una partnership con Porsche Italia.