Forte del successo di Taycan, Porsche si prepara a compiere nel 2022 il secondo e più importante passo verso la transizione elettrica con un modello di grandi volumi: nel 2022 assisteremo infatti al lancio della seconda generazione del SUV Macan, che come annunciato sarà completamente elettrico. Mentre per le sorelle maggiori Cayenne e Cayenne coupé, per ora soltanto ibride, è in arrivo l'aggiornamento di metà carriera.

Anno importante, questo 2022 vedrà l'inizio della rivoluzione anche per le sportive più tradizionali: dopo il lancio della classicissima 718 Cayman GT4 RS, già svelata nel 2021, si attende infatti la prima 911 ibrida stradale.

Ecco le novità Porsche per il 2022:

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Non possiamo dire con certezza che la Porsche Cayman GT4 RS rappresenti il canto del cigno per la berlinetta a motore centrale, perché le nuove Cayman e Boxster elettriche arriveranno soltanto nel 2024, ma è difficile immaginare qualcosa di più estremo su questa base.

L'abbiamo vista debuttare a Los Angeles e poi scatenarsi sul Nurburgring a caccia di record, ora è il momento dell'entrata in commercio, attesa per l'estate con ordini già aperti e un prezzo di poco inferiore ai 150.000 euro.

Porsche 718 Cayman GT4 RS

La Porsche 718 Cayman GT4 RS monta il motore boxer 6 cilindri da 4 litri e 500 CV della 911 GT3, da cui arrivano anche altri elementi aerodinamici e la grande ala posteriore. L'assetto rivisitato riduce l'altezza di 30 mm rispetto alle Cayman normali mentre l'aerodinamica così esasperata genera una deportanza maggiore del 25% rispetto a quella della GT4.

Nome Porsche 718 Cayman GT4 RS Carrozzeria Coupé Motore Benzina Data di arrivo Estate 2022 Prezzo 147.471 euro

Porsche 911 "Safari"

Le auto sportive ad assetto rialzato saranno la prossima tendenza? Si direbbe di sì, visto che Lamborghini si prepara a introdurre la versione Sterrato della Huracan e Porsche a rispondere con una 911 dalla configurazione molto simile.

Porsche 911 Safari, le nuove foto spia

Non ci sono ancora informazioni confermate sull'arrivo, così come sul nome "Safari" che sarebbe un omaggio alla celebre versione da gara Anni '80. Considerando però che la nuova 911 Turbo ibrida è attesa per fine anno, questa potrebbe essere presentata un po' prima e andare in produzione già con l'autunno, prima delle novità del 2022 che la 911 ha inaugurato con l'edizione serie speciale 50 Years Porsche Design.

Nome Porsche 911 Safari (non confermato) Carrozzeria Coupé Motore Benzina Data di arrivo Primavera 2022 (no nconfermato) Prezzo -

Porsche 911 Turbo S Hybrid

Il primo ibrido su una Porsche 911 si è visto addirittura 10 anni fa sulla speciale GT3 R Hybrid, che però era una vettura esclusivamente da competizione. Il debutto su una vettura stradale è invece in dirittura d'arrivo e potrebbe coincidere con il restyling della Turbo. L'ibrido, infatti, non pare destinato a essere introdotto su tutta la gamma per contenere i consumi, ma sfruttato per alzare ancora il livello prestazionale.

Porsche 911 Turbo Restyling Porsche 911 Hybrid spy foto

La sua finalità principale sarà quindi sfruttare il booster elettrico per portare le performance oltre le possibilità, già elevate, dei 6 cilindri turbo, dando vita a una possibile nuova 911 Turbo S Hybrid. Per questo, si tratterebbe di un sistema full hybrid, con batteria non ricaricabile esternamente, che non mira a offrire autonomia elettrica ma solo un surplus di potenza e coppia senza aumentare troppo il peso dell'auto che resterà essenziale.

Quanto ai tempi, dovrebbe essere presentata poco prima della pausa estiva, anche se per l'arrivo effettivo bisognerà aspettare tra fine anno e l'inizio del 2023.

Nome Porsche 911 Turbo/Turbo S Hybrid (non confermato) Carrozzeria Coupé Motore benzina ibrido Data di arrivo Luglio 2022 Prezzo Da comunicare

Porsche Macan elettrica

Modello più popolare di Porsche per segmento e diffusione, Macan arriverà presto con una seconda generazione completamente elettrica, che dovrebbe essere presentata negli ultimi mesi dell'anno per andare in vendita all'inizio del successivo. Le foto-spia dei prototipi di Porsche Macan elettrica mostrano una linea slanciata quasi da SUV coupé, uno spoiler mobile e fari anteriori molto simili a quelli della Taycan.

Porsche Macan, le foto spia della generazione elettrica

Non ci sono ancora notizie o indiscrezioni sulla meccanica. Porsche Macan sarà uno dei primi modelli di serie sviluppati sulla nuova piattaforma PPE del Gruppo Volkswagen, su cui sorgeranno anche le Audi Q6 e-tron e A6 elettrica.

Nome Porsche Macan Carrozzeria SUV Motore Elettrico (1 o 2) Data di arrivo Novembre 2022 Prezzo -

Porsche Cayenne e Cayenne Coupé restyling

La prima novità Porsche che si può incontrare scorrendo il calendario delle novità 2022 e quello dei nuovi SUV in arrivo è il restyling delle due varianti di Cayenne, atteso per aprile.

La terza generazione è in produzione addirittura dal 2017 ed è stata rinfrescata nel 2019 con l'arrivo della Coupé: ora entrambi i modelli affrontano un facelift che ne prolungherà la presenza sul mercato per qualche altro anno, in attesa di una successiva probabilmente elettrica.

Porsche Cayenne restyling Porsche Cayenne Turbo Coupe restyling 2022

Diverse versioni di Cayenne restyling e Cayenne Coupé restyling sono state viste in prova nel corso del 2021 e tutte mostrano un moderato ritocco del frontale e dei fari. Qualche novità più sostanziosa dovrebbe invece riguardare gli interni, la strumentazione e i comandi, con un maggior ricorso a interfacce touch e digitali e meno pulsanti.