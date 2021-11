La Porsche Cayenne è forse l'auto della Cavallina più discussa della storia: un SUV in mezzo a una storia di sportive pure, con la 911 - icona dell'auto secondo Zuffenhausen - tradita da un modello con l'assetto rialzato. Eppure, come più volte sottolineato, è proprio gazie alla Cayenne se Porsche si è ripresa e la storia della 911 (e non solo) ha potuto continuare, tra diverse generazioni e grandi successi.

Dopo la Cayenne è arrivata la più piccola Macan e ora, seguendo quanto riportato da Automotive News - sembra che in Porsche siano pronti a sfornare un nuovo SUV, al quale spetterà il compito di vestire i panni di ammiraglia della Casa, offrendo - per la prima volta su un'auto col simbolo della Cavallina - fino a 7 posti.

Mix di stili

Voci che arrivano dagli Stati Uniti dove, secondo la testata, ad alcuni concessionari sarebbero stati mostrati i primi render del nuovo modello, descritto come "con un nuovo stile, in parte berlina e in parte crossover".

Porsche Cayenne Turbo GT

Assetto rialzato dunque, ma senza esagerare e con una carrozzeria più vicina a quella di una Panamera o di una Taycan rispetto a quella della Cayenne. Bisogna però specificare come dalle parti di Zuffenhausen non abbiano ancora preso una decisione definitiva in merito, ma vogliano condividere maggiormente con la propria rete vendita idee e bozzetti di nuovi modelli. Una decisione che segue l'iniziativa "Porsche Unseen", quando vennero pubblicate per la prima volta le foto di prototipi mai realizzati.

Il futuro della prossima ammiraglia Porsche è quindi ancora tutto da decidere, ma la "fame" di modelli sempre più grossi da parte di alcuni mercati centrali - Stati Uniti e Cina in testa - potrebbe essere un ottimo motivo per procedere con la realizzazione di quello che attualmente è conosciuto come progetto Landjet.

Porsche Macan

Progetto condiviso

Alla base della Landjet ci sarebbe la piattaforma Audi nata all'interno del progetto Artemis, volto a creare nuove tecnologie per auto elettriche e innovativi sistemi di assistenza alla guida, sulla quale potrebbero basarsi anche le prossime ammiraglie firmate Audi e Bentley.

A livello di motorizzazioni potrebbero esserci, almeno all'inizio, powertrain ibridi plug-in che lascerebbero poi il posto a motorizzazioni 100% elettriche con autonomia di almeno 650 km. Autonews parla di una possibile presentazione attesa tra il 2025 e il 2029.