Anche un’icona come la Porsche 911 è pronta a passare all’ibrido. In realtà, la Casa tedesca non è nuova a modelli elettrificati dato che già nel 2010 fu presentata la 911 GT3 R Hybrid. Tuttavia, quella era un’auto riservata esclusivamente alla pista, mentre il modello del video spia che vi proponiamo verrà destinato alla produzione in serie.

E quale luogo migliore per avvistare una 911 se non il circuito del Nurburgring?

Focus sulla potenza

Il video di CarSpyMedia mostra una Porsche scatenata tra le curve dell’Inferno verde. All’apparenza sembra una 911 tradizionale nelle forme e nel comportamento su pista. L’adesivo giallo sul lunotto, però, fa capire che sottopelle sia nascosto un motore elettrico.

A giudicare dal poderoso sound del 6 cilindri c’è da credere che questa 911 sia una versione ibrida, anche se non è chiaro se mild, full o plug-in.

C’è chi la chiama 911 Turbo E-Hybrid, ma la verità è che non si sa né il nome né le reali capacità di questo modello. Sta di fatto che l’obiettivo di Porsche sarà quello di sfruttare la potenza ibrida non tanto per ridurre i consumi, ma per rispettare le normative europee e, soprattutto, per ottenere ancora più potenza.

Con l’ibrido punta al top

La 911 ibrida potrebbe essere la più potente della gamma e superare la velocissima Turbo S. In una precedente intervista, lo stesso ceo di Porsche Oliver Blume aveva lasciato intendere che questo modello avrebbe rappresentato il massimo livello di prestazioni per il marchio.

Porsche 911 Hybrid spy foto

Secondo alcuni rumors, la 911 elettrificata dovrebbe montare un’architettura da 400 Volt e il cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti della Panamera ibrida. La potenza complessiva rimane sconosciuta, ma c’è da credere che torneremo a parlarne nei prossimi mesi. L’ibrida dovrebbe debuttare nel 2023 in contemporanea col restyling dell’attuale 911.