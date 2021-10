L'attuale generazione di Porsche Cayenne è relativamente "fresca" sul mercato, considerato il suo debutto nel settembre 2017. Eppure Porsche non si ferma mai nell'aggiornare le proprie vetture, ed entro un anno arriverà il nuovo restyling del SUV di punta di Stoccarda come dimostrano le foto spia qui presenti di un prototipo camuffato.

Ciononostante è impossibile non posare l'occhio sui fanali posteriori, che di certo non si integrano alla perfezione con il design rinnovato della nuova Cayenne. Probabilmente - ce lo auguriamo - si tratta comunque di gruppi ottici temporanei per il collaudo, ma se volevano attirare l'attenzione ci sono riusciti.

Novità anche nella guida?

Per quanto riusciamo a vedere finora, i cambiamenti estetici saranno abbastanza significativi: la fascia anteriore è stata ridisegnata, con i fari che sembrano più sottili e con un disegno interno diverso rispetto alla Porsche Cayenne attuale. Il paraurti ha subito sicuramente delle modifiche, ma non è semplice intravederle con tutta la camuffatura.

Il posteriore a sua volta è stato aggiornato a fondo: tralasciando i già citati fanali stravaganti, potrebbe esserci una linea luminosa a LED che unirà i gruppi ottici definitivi. Poi il paraurti è stato ridisegnato e ora accoglie anche la targa, che nella generazione attuale trova posto sul portellone.

Passando agli interni, la console centrale del SUV Porsche è stata aggiornata con un nuovo schermo di infotainment, e a quanto sembra i comandi fisici verranno ridotti al minimo indispensabile. Anche il pomello del cambio automatico non sarà più lo stesso, ma prenderà ispirazione dalla Porsche 911 (992) per un look più elegante e minimalista.

Alcuni scatti ritraggono la Cayenne durante una sessione di collaudi ad alta velocità sul Nurburgring, e qui il SUV sembra molto composto nelle curve, con un rollio ridotto al minimo e un comportamento neutrale facile da gestire.

La sessione di test al Nurburgring ci fa pensare che la Cayenne restyling riceverà più di una semplice "rinfrescata estetica e tecnologica", ma per il momento non sappiamo con certezza quando potremo vederla senza veli. Quasi sicuramente, comunque, farà il suo debutto entro la fine del 2022.